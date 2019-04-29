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Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 17:48 | Son Güncelleme

Bir grup bisiklet sürücüsü, çölyak hastalığına dikkat çekmek için Kocaeli’nin İzmit ilçesinden Eskişehir’e kadar yaklaşık 223 kilometre bisiklet sürdü.Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından Glutensiz Yaşam Turu Projesi kapsamında gönüllü 12 bisiklet sporcusu çölyak hastalığının farkındalığını artırmak amacıyla pedal çevirdi.

Bir grup bisiklet sürücüsü, çölyak hastalığına dikkat çekmek için Kocaeli’nin İzmit ilçesinden Eskişehir’e kadar yaklaşık 223 kilometre bisiklet sürdü.
Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından Glutensiz Yaşam Turu Projesi kapsamında gönüllü 12 bisiklet sporcusu çölyak hastalığının farkındalığını artırmak amacıyla pedal çevirdi. Kocaeli’nden yola çıkan sporcular ilk olarak Sakarya’ya gitti. Ardından Bilecik’e ulaşan ekip daha sonra Eskişehir’e geldi. Buradan da Ankara’ya gidecek olan sporcular, güzergâh süresince 250 koli ürünü çölyak hastaları ile buluşturmayı hedefliyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Neslin Atar, amaçlarının farkındalık sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Atar, "Dernek olarak bir proje gerçekleştirdik. Amacımız hem farkındalık sağlamak hem de fayda sağlamak. Bizim glütensiz ürünlerimizin çoğu yurt dışından geldiği için normal ürünlere nazaran 15-20 kat daha pahalı. 12 bisiklet sporcumuz İzmit’ten Ankara’ya glütensiz pedal çeviriyorlar. Projenin adı da Glutensiz Yaşam Turu. Hem çölyakın farkındalığını oluşturmak hem de firmalarımızın desteği ile 250 koliyi İzmit’ten Ankara’ya çocuklarımıza glütensiz ürün olarak dağıtacağız. İlk ayağımız Adapazarı Sakarya’ydı ve orada derneğimiz ile buluştuk. Ondan sonra Bilecik Belediyesi bizi ağırladı. Burada da bulabildiğimiz çölyaklara paketlerimizi getirdik. Bilecik’ten sonra Tepebaşı Belediyesi’nin Çukurhisar’daki ek hizmet binasına gittik, bizi ağırladılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Eskişehir Çölyak ile Yaşam Derneği Başkanı Bahar hanımı ziyaret edip yarın Sivrihisar’a geçeceğiz. Ardından Polatlı Ankara’da 1 Mayıs’ta olacağız. 2 Mayıs’ta Ankara derneğimiz ile buluşup Anıtkabir’i ve meclisi ziyaret ederek çocuklarımıza kolilerimizi vereceğiz" dedi.
"Çölyak hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz"
Çölyak hastaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Atar, "Farkındalık oluşturmak için 45 dernek olduk. 2017 yılında Meclis Çölyak Araştırma Komisyonu’nun kurulmasına vesile olduk. Yaklaşık 8 ay kadar meclise gidip geldik. Bu bağlamda oradaki çalışmalarında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) raporları 3 yıla çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı öne geçerek şu anda milli eğitimdeki öğretmenler bize dönüyorlar. Çölyak hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Tabi çok alınacak yol var. Bunlar ile birlikte yavaş yavaş yol almaya devam ediyoruz. Tabii ki destek bekliyoruz. Çünkü bizim ürünlerimiz normal ürünlere nazaran daha pahalı olduğu için devlet bize 78 ile 120 TL arasında yardım yapıyor. Bir nebze katkısı olsa da yeterli değil" diye konuştu.
"Amacımız çölyak hastalığının farkındalığını oluşturmak"
Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Tuğberk Atar ise, çölyak hastalığına karşı duyarlı olunması gerektiğini aktararak, "Buradaki amacımız olan çölyak hastalığına farkındalık oluşturabilmek için gönüllü 12 bisikletçi ile Kocaeli’nden yola çıktık. Bugün ikinci etabımız olan Eskişehir’e ulaştık. Uğradığımız illerdeki derneklere ücretsiz olarak 250 koli hediye paketlerimizi bırakıyoruz. Amacımız çölyak hastalığının farkındalığını oluşturmak. Herkesin bunun bilincinde olabilmesini sağlamak ve bunun için artı değerler oluşturabilmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar

Çölyak hastaları için yüzlerce kilometre pedal çeviriyorlar
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