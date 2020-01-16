Çölyak hastalarına glütensiz ekmek

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Çölyak hastası 8 ailenin glütensiz ekmek ulaştırıyor.

Çölyak hastaları buğday unu ihtivâ eden gıdaları yemeleri durumunda rahatsızlanıyor. Bu hastalarının beslenmelerinde glütensiz ekmek hayatî önem taşıyor. Sosyal sorumluluk projesi gereği İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin ürettiği glütensiz ekmek, İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Çölyak hastalarına ulaştırılıyor. Siparişler ailelerin ihtiyaçlarına göre ortalama olarak ayda bir alınıyor. İhtiyacı olan aileden gelen telefon beyanın ardından talepte bulunan diğer ailelerle de irtibata geçilerek ihtiyaçları soruluyor.

Kendisi ve ailesinden biri Çölyak hastası olup maddî imkânı yeterli olanlar istedikleri ürünü getirtebiliyor. Ancak maddî durumu iyi olsa bile 10 TL bir ürün için 10 TL kargo ücreti vermek gerekiyor. Ekmeklerin tanesi 60 kuruş olup, 50 gram tekli paket halinde alınıyor. Glütensiz ekmek getirtme ve temin etme sıkıntısı yaşayan ailelerden alınan sipariş, BESAŞ aracılığıyla İstanbul Halk Ekmek A.Ş’den alınarak verilen sipariş sayısına göre ayrılarak ailelere teslim ediliyor.

Çölyak hastalarına sunulan hizmet ve yardımları değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, ”Halkın her kesiminin ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal yardımların sistemli olarak dağıtılması adına yeni sistem ve süreçler başlattık. Gıda yardımlarının marketlerden temin edilmesi için önemli bir adım attık. Aynı çalışmayı giyim yardımlarında da vatandaşlarımıza sunduk. Böylelikle mesâi saati ile ilgili olan zaman kısıtlaması ile ürünlerin sınırlı ve seri halinde bulunmaması gibi durumların önüne geçmiş olduk. Yardımlarımızı ihtiyaçlara göre şekillendirmeye devam ediyoruz. Çölyak hastalığı hususunda da ailelerimize destek oluyoruz. İstanbul Halk Ekmek’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği hizmeti İnegöl Belediyesi olarak hiçbir kâr gayesi gütmeden hastalara sunuyoruz“ açıklamasında bulundu.



