HABER
  4. Çölyak hastalarına glütensiz ekmek

Çölyak hastalarına glütensiz ekmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Çölyak hastası 8 ailenin glütensiz ekmek ulaştırıyor.Çölyak hastaları buğday unu ihtivâ eden gıdaları yemeleri durumunda rahatsızlanıyor.

Çölyak hastalarına glütensiz ekmek

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Çölyak hastası 8 ailenin glütensiz ekmek ulaştırıyor.
Çölyak hastaları buğday unu ihtivâ eden gıdaları yemeleri durumunda rahatsızlanıyor. Bu hastalarının beslenmelerinde glütensiz ekmek hayatî önem taşıyor. Sosyal sorumluluk projesi gereği İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin ürettiği glütensiz ekmek, İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Çölyak hastalarına ulaştırılıyor. Siparişler ailelerin ihtiyaçlarına göre ortalama olarak ayda bir alınıyor. İhtiyacı olan aileden gelen telefon beyanın ardından talepte bulunan diğer ailelerle de irtibata geçilerek ihtiyaçları soruluyor.
Kendisi ve ailesinden biri Çölyak hastası olup maddî imkânı yeterli olanlar istedikleri ürünü getirtebiliyor. Ancak maddî durumu iyi olsa bile 10 TL bir ürün için 10 TL kargo ücreti vermek gerekiyor. Ekmeklerin tanesi 60 kuruş olup, 50 gram tekli paket halinde alınıyor. Glütensiz ekmek getirtme ve temin etme sıkıntısı yaşayan ailelerden alınan sipariş, BESAŞ aracılığıyla İstanbul Halk Ekmek A.Ş’den alınarak verilen sipariş sayısına göre ayrılarak ailelere teslim ediliyor.
Çölyak hastalarına sunulan hizmet ve yardımları değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, ”Halkın her kesiminin ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal yardımların sistemli olarak dağıtılması adına yeni sistem ve süreçler başlattık. Gıda yardımlarının marketlerden temin edilmesi için önemli bir adım attık. Aynı çalışmayı giyim yardımlarında da vatandaşlarımıza sunduk. Böylelikle mesâi saati ile ilgili olan zaman kısıtlaması ile ürünlerin sınırlı ve seri halinde bulunmaması gibi durumların önüne geçmiş olduk. Yardımlarımızı ihtiyaçlara göre şekillendirmeye devam ediyoruz. Çölyak hastalığı hususunda da ailelerimize destek oluyoruz. İstanbul Halk Ekmek’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği hizmeti İnegöl Belediyesi olarak hiçbir kâr gayesi gütmeden hastalara sunuyoruz“ açıklamasında bulundu.

Çölyak hastalarına glütensiz ekmek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Mehmetçik teröristlerin kış üstlenmesine darbe vurduMehmetçik teröristlerin kış üstlenmesine darbe vurdu
Giresunlu turizmciler kar duasına çıktıGiresunlu turizmciler kar duasına çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Yeni imajıyla beğeni topladı!

Yeni imajıyla beğeni topladı!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Dedikoduları dikkat alan kaymakam definecileri yakalattı

Dedikoduları dikkate alan kaymakam her şeyi ortaya çıkardı

Son dakika! Ülke genelinde dev operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Ülke genelinde dev operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Canlı yayında olay yaratacak iddia: Kanal İstanbul kadın ve erkekleri kısırlaştıracak

'Kanal İstanbul kadın ve erkekleri kısırlaştıracak'

Şenol Kazancı Anadolu Ajansı'nın basılmasıyla gelişmeleri canlı yayında anlattı!

Canlı yayında anlattı: Bizim açımızdan en acısı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.