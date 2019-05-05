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Çölyak hastalarından 'marketlerde uygun gıda' talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyak hastaları, marketlerde kendileri için uygun gıdalara daha fazla yer verilmesini istedi.  Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen çölyak hastaları, kahvaltı yapıp, diyet tariflerini birbiriyle paylaştı.

Çölyak hastalarından 'marketlerde uygun gıda' talebi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyak hastaları, marketlerde kendileri için uygun gıdalara daha fazla yer verilmesini istedi.
Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen çölyak hastaları, kahvaltı yapıp, diyet tariflerini birbiriyle paylaştı. Çölyak hastalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını dile getiren Kaya, kahvaltıya katılanlara teşekkür etti. 13 yıldır çölyak hastası olduğunu anlatan Kaya, marketlerde kendileri için uygun gıdalara daha fazla yer verilmesini istediklerini belirtti. Kaya, "Çölyak hastalarına yardımcı olmak amacıyla derneğimizi kurduk. Şu anda 50 üyemiz bulunmaktadır. Arkadaşlarımızın sorunlarına ortak çözüm bulmak için bir araya geliyoruz. Ürünlere nasıl ulaşabileceklerini anlatıyoruz. Bu bizim 4'üncü toplantımız. Toplantılarımız devam edecek. Marketlerin çölyak hastaları için daha çok ürün getirmesini istiyoruz" diye konuştu.
Dernek kurucularından Taşkın Bayrak ise "Çölyak hastalığının halkımıza anlatılması gerektiğine inanıyoruz; çünkü toplamda hastalığını bilmeyen pek çok insan var. Çok insanda ince bağırsak alerjisi var. İnsanlar bunu bilmiyor. Öğrendiğimize göre, çölyak hastalığının ilerlemesi bağırsak kanserine neden olmaktadır. Çok kimse bilinçsiz beslenmektedir. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Bunun için de böyle toplantılar düzenliyoruz" dedi.

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Çölyak hastalarından 'marketlerde uygun gıda' talebiÇölyak hastalarından 'marketlerde uygun gıda' talebi

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