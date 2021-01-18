Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri diğer hastalıklarla karıştırmayın

Çölyak hastalığının belirtileri çok geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. Birçok belirtisi olabilir. Bu nedenle doktorların ve hastaların çölyak hastalığını fark etmeleri zordur. İnce bağırsağı tutan bir hastalık olduğu için insanlarda; gaz, ishal, bağırsaklarda hareket hissi, kilo kaybı gibi bağırsağın eminim bozukluğuna ilişkin bir sürü işaretin yanı sıra kansızlık, ciltte döküntü, kemiklerde erime, halsizlik bazen kabızlık gibi çok geniş bir şikayet listesi bulunmaktadır. Eskiden olduğu gibi çocuklarda değil daha çok yetişkinlerde görüldüğü belirtilir.
Çölyak hastalığının tek tedavi şekli diyettir ve çölyak hastalığına neden olan glutenin diyetten çıkarılmasıdır. Bu tedavinin yaşam boyu sürmesi gerekmektedir. Yani gluten içeren; buğday, yulaf, çavdar ve arpadan uzak durmak gerekiyor.
Hastaların, gluten içermeyen yiyecekler tüketmesi gerekmektedir. Bunu yaparken de sıkı bir diyet ile gerçekleştirmelidirler.
Çölyak hastalarının ana tedavisi glutensiz diyet yapmaktır. Ancak bu durumu hayat boyu sürmelidir. Glutensiz diyet, buğdaydan uzak buğday içermeyen diyettir. Çölyak ile ilgili kurulan derneklerden alınacak diyet listeleri ile daha geniş bilgiler elde edilebilir. Hastalar tedavilerindeki glutensiz diyete özenle bağlı kalmalılar.
Çölyak hastalığının kalıcı bir tedavisi olup olmadığı hastalarımız tarafından çok sık sorulan bir sorudur. Hastalar glutensiz diyete hayat boyu devam etmek istememektedir. Bu çok konforsuz bir durumdur. Çünkü, sürekli buğday içermeyen yiyecekler bulmak zorunda kalırlar. Ancak malesef ki çölyak hastalığının şu anki tek tedavisi ömür boyu glutensiz diyettir. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman günler içinde şikayetleriniz düzelir.
Çölyak hastaları tedavileri ve tedavilerinde ki glutensiz diyete dikkat etmeliler. Özellikle dışarıda yemek yerken glutensiz yemek yemeğe çok özen göstermelidirler. Aynı evde yaşayan kişilerle bıçak, tabak kullanırken dahi dikkatli olmalıdırlar. Çölyak hastalığı tanısı konulan hastalar kontrollerini aksatmamalılar. Çölyak hastaları anne baba ve çocuklarını da uyarmalıdır çünkü çölyak genetik yollar ile de geçiş yapabilir.
Çölyak hastaları; buğday, arpa, çavdar, yulaf içeren besin maddelerini tüketemez. Üretici firmalar ile iletişime geçerek ürünlerde gluten olup olmadığını kontrol edebilirler. Çölyak hastaları içerisinde gluten olmayan besinleri kullanmak zorundadır. Gluten diyetini yaşam boyu yapmaları gerekir.
Çölyak hastaları alışverişlerinde tedavilerine uygun olarak glutensiz yiyecekleri tercih etmelidirler. Ancak glutensiz diyeti tercih etmek çokta kolay değildir. Bir çok hazır yiyeceğin içinde ne kadar gluten içerip içermediği yazmayabiliyor. Bu nedenle önceden hazırlıklı olmak alacağımız ürünlerle ilgili araştırma yapmak gerekir.
Firmalara sorularak ürünlerde gluten olup olmadığı öğrenilebilir. Ayrıca çölyak derneklerinde bulunan glutensiz ürünler listelerini inceleyerek de glutensiz ürünleri hastalar kolayca bulabilir.
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