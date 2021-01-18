Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri diğer hastalıklarla karıştırmayın

Çölyak hastalığının belirtileri çok geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. Birçok belirtisi olabilir. Bu nedenle doktorların ve hastaların çölyak hastalığını fark etmeleri zordur. İnce bağırsağı tutan bir hastalık olduğu için insanlarda; gaz, ishal, bağırsaklarda hareket hissi, kilo kaybı gibi bağırsağın eminim bozukluğuna ilişkin bir sürü işaretin yanı sıra kansızlık, ciltte döküntü, kemiklerde erime, halsizlik bazen kabızlık gibi çok geniş bir şikayet listesi bulunmaktadır. Eskiden olduğu gibi çocuklarda değil daha çok yetişkinlerde görüldüğü belirtilir.

ÇÖLYAK HASTALARI NELER YİYEBİLİR?

Çölyak hastalığının tek tedavi şekli diyettir ve çölyak hastalığına neden olan glutenin diyetten çıkarılmasıdır. Bu tedavinin yaşam boyu sürmesi gerekmektedir. Yani gluten içeren; buğday, yulaf, çavdar ve arpadan uzak durmak gerekiyor.

Hastaların, gluten içermeyen yiyecekler tüketmesi gerekmektedir. Bunu yaparken de sıkı bir diyet ile gerçekleştirmelidirler.

ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN NASIL BİR TEDAVİ UYGULANIR?

Çölyak hastalarının ana tedavisi glutensiz diyet yapmaktır. Ancak bu durumu hayat boyu sürmelidir. Glutensiz diyet, buğdaydan uzak buğday içermeyen diyettir. Çölyak ile ilgili kurulan derneklerden alınacak diyet listeleri ile daha geniş bilgiler elde edilebilir. Hastalar tedavilerindeki glutensiz diyete özenle bağlı kalmalılar.