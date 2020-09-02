Çölyak hastalığı nedir? Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Masterchef Türkiye 2020 2 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelecek 44. bölümünde çölyak hastalarına uygun olan yemekler yapılacak. Masterchef programıyla birlikte gündeme gelen çölyak hastalığı merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri çölyak hastaları ne yer ve çölyak hastalığı nedir sorularının cevapları araştırıldı. İşte çölyak hastalığının tedavisi ve hastalık hakkında bilinmeyen detaylar...

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak hastalığı halk arasında glutensiz beslenme olarak da bilinir. Çünkü arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten vücut bağışıklığına reaksiyona yol açar. Temelde gluten duyarlılığıyla ortaya çıkan çölyak hastalığı nedenleri kesin olarak bilinmiyor. Çevresel ve genetik faktörlerde bazı durumlarda çölyak hastalığını tetikleyebiliyor.

Çölyak hastalığı vücut bağışıklığı sistemiyle ilişkili bir hastalıktır. İnce bağırsakta sindirimi sağlayan villuslar çölyak hastalarında glutenin ancak bir kısmını sindirebilir. Bu da zaman içerisinde hem bağırsak iltihaplanmalarına yol açarken hem de bağışıklık sisteminin tepki vermesine neden olur. Gelişen iltihaplanma durumu ise vücut kendi dokularına zarar veren antikorlar üretir. Antikorlar villusların işlevini kaybetmesine yol açar. İşlevini kaybeden antikorlar ise tüketilen besinlerin değerinin düşmesi sonucunu doğurur.