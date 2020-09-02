HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çölyak hastalığı nedir? Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Çölyak hastalığı nedir? Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Tv 8’in fenomen haline gelen yemek programı Masterchef Türkiye 2020’nin 44. bölüm fragmanında çölyak hastalığı damga vurdu. Masterchef’in jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan çölyak hastalarına özel bir menü hazırlamalarını istedi.

Çölyak hastalığı nedir? Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Masterchef Türkiye 2020 2 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelecek 44. bölümünde çölyak hastalarına uygun olan yemekler yapılacak. Masterchef programıyla birlikte gündeme gelen çölyak hastalığı merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri çölyak hastaları ne yer ve çölyak hastalığı nedir sorularının cevapları araştırıldı. İşte çölyak hastalığının tedavisi ve hastalık hakkında bilinmeyen detaylar...

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak hastalığı halk arasında glutensiz beslenme olarak da bilinir. Çünkü arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten vücut bağışıklığına reaksiyona yol açar. Temelde gluten duyarlılığıyla ortaya çıkan çölyak hastalığı nedenleri kesin olarak bilinmiyor. Çevresel ve genetik faktörlerde bazı durumlarda çölyak hastalığını tetikleyebiliyor.
Çölyak hastalığı vücut bağışıklığı sistemiyle ilişkili bir hastalıktır. İnce bağırsakta sindirimi sağlayan villuslar çölyak hastalarında glutenin ancak bir kısmını sindirebilir. Bu da zaman içerisinde hem bağırsak iltihaplanmalarına yol açarken hem de bağışıklık sisteminin tepki vermesine neden olur. Gelişen iltihaplanma durumu ise vücut kendi dokularına zarar veren antikorlar üretir. Antikorlar villusların işlevini kaybetmesine yol açar. İşlevini kaybeden antikorlar ise tüketilen besinlerin değerinin düşmesi sonucunu doğurur.

ÇÖLYAK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çölyak hastaları gluten tükettiklerinde belli başlı belirtiler yaşarlar. Bu belirtiler arasında karın ağrısı, şişkinlik ve yağlı ishal yerini alır. Gluten tüketiminin devam etmesi durumunda ise belirtiler kronikleşir. Besin emiliminin tam olarak gerçekleşmemesi ise uzun vadede demir eksikliği gibi sağlık sorunlarına yol açar. Zaman içerisinde aşırı kilo kaybı kendini gösterir.
Çölyak hastalığı bazı hastalarda bağırsak sorunlarından ziyade deri problemleriyle kendini gösterebilir. Sık görülmeyen çölyak hastalığı belirtileri arasında ise;

  • Demir eksikliğine bağlı olarak kansızlık belirtileri (dilde yanma, halsizlik ve solukluk)
  • Kalsiyum eksikliğine bağlı olarak kemik erimesi, kas zayıflığı ve kemik erimesi
  • Kaşıntı ve kırmızı cilt döküntüleri
  • K vitamini eksikliğine bağlı kanamalar
  • A vitamini eksikliğiyle gece körlüğü
  • Depresyon
  • Ses kısıklığı
  • Epileptik nöbetleri
  • Baş dönmesi ve denge sorunları
  • Hormonal değişiklikler
  • Eklem ağrıları ve problemleri
  • Ağız içinde aft
  • Dikkat bozukluğu

    ÇÖLYAK HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR?

    Çölyak hastalığı genellikle çocukluk döneminde fark edilir. Bebeklerde çölyak hastalığının belirtileri ek gıdaya başladıktan sonra ilk tahıl ürünlerinin tüketilmesiyle birlikte ortaya çıkar. Birkaç hafta içerisinde bulantı, kusma ve ishal gibi klasik belirtiler görülür. 2 yaşın altındaki çocuklarda çölyak hastalığı belirtileri ise; kusma, kronik ishal, karında şişlik, gelişme geriliği, iştahsızlık, kas erimesi olarak sayılabilir. 2 yaşın üzerindeki çocuklarda ise çölyak hastalığı kendisini ishal, kabızlık, kilo kaybı, asabiyet, kısa boy, ergenlikte gecikme ve dikkat eksikliği olarak gösterebilir.
    Çocukluk dönemlerinin sonrasında çölyak hastalığı gebelik, doğum, viral enfeksiyon veya şiddetli duygusal stres sonrasında ilk kez belirti verebilir.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çölyak hastalığının tedavisi için tek seçenek kişinin hayatından gluten içeren yiyecekleri çıkartmasıdır. Ciddi bir beslenme sorunun ortaya çıkması durumunda ise kalsiyum, folik asit, demir, çinko, B12 vitamini, D ve K vitamini takviyesi yapılabilir. Çölyak hastalığının tespit edilmesinden sonra mutlaka diyetisyen ışığında beslenme planlamasının yapılması gerekir.

ÇÖLYAK HASTALIĞINI TETİKLEYEBİLECEK ÜRÜNLER NELERDİR?

Çölyak hastaları için yapılan beslenme planlamasında gluten içeren yiyeceklerden uzak durulması üzerine kurulur. Çölyak hastalarının tüketmemesi gereken besinler;

  • Buğday, arpa, çavadr ve yulaftan oluşturulan her türlü besin (un ve unlu mamüller, bulgur, irmik, makarna, dondurma külahı, tarhana, gluten içeren salça ve soslar)
  • Pane olarak galeta unu ya da un kullanılarak kızartılan tavuk,balık ve et ürünleri.
  • Malt kullanılan içecekler (bira, votka, cin)
  • Tuzlu ve soslu kuruyemişler
  • Gluten içeren hazır çorba, köfte harcı, sirke, çikolata, puding vb.
    Çölyak hastalığını tetikleyebilecek ürünlerin bilinmesinden sonra vatandaşların aklına çölyak hastaları ne yer sorusu geldi. Çölyak hastaları için mısır, patates, pirinç ve soya unu risksizdir. Aynı zamanda et, meyve ve sebzeler de gluten içermez ve tüketilmesi uygundur.
    • GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
    Süslü maskeler gerçekten koruma sağlıyor mu?Süslü maskeler gerçekten koruma sağlıyor mu?
    65 yaş üstüne kısıtlama olan iller listesi!65 yaş üstüne kısıtlama olan iller listesi!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
    Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
    ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
    ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
    Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
    Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
    Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
    Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
    Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
    Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
    Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
    Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
    İlginizi Çekebilir
    Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
    Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
    Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
    Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
    Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
    Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
    Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
    Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
    Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
    Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Maske kullanımında alerjik reaksiyona karşı 6 öneri!
    Süslü maskeler gerçekten koruma sağlıyor mu?
    Koronavirüs aşısında acele etmek bir felakete dönüşebilir
    Koronavirüs aşısında acele etmek bir felakete dönüşür
    Konu sekse geldi mi kaygılanıyor musunuz? İşte çözümü
    Konu sekse geldi mi kaygılanıyor musunuz?
    2-3 yaşındaki çocuklar maske takmalı mı? Uzmanından çarpıcı açıklamalar
    Çarpıcı açıklamalar: Çocuklar maske takmalı mı?
    Sıcak yorgunluğu nedir? Sıcak çarpması nedir? Sıcak yorgunluğu ve sıcak çarpmasına karşı nasıl önlem alınmalı?
    Sıcak yorgunluğu ve sıcak çarpmasına karşı hazırlık olun
    Orgazm kaybolursa ne olur?
    Orgazm kaybolursa ne olur?
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.