Çölyak hastası'nın glutensiz sandviç talebi karşılanmadı: O hava yolu rekor ceza aldı!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), çölyak hastası yolcunun glütensiz sandviç talebini gerçekleştirmeyen hava yolu şirketi AJET Hava Taşımacılığı firmasına, sağlık temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

TİHEK'TEN AJET HAVAYOLU ŞİRKETİNE CEZA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), çölyak hastası bir yolcunun glütensiz sandviç talebini yerine getirmeyen AJET Hava Taşımacılığı firmasına 141 bin 934 lira idari para cezası verdi. Sağlık temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen ceza, Antalya-Ankara uçuşunda yaşanan olayın ardından gündeme geldi.

ÇÖLYAK HASTASI YOLCUNUN TALEBİ KARŞILANMADI

Antalya-Ankara uçuşu için "Premium Bundle" uçak bileti satın alan çölyak hastası yolcu E.T., sağlık durumu nedeniyle glütensiz sandviç talebinde bulundu. Uçuş sırasında diğer yolculara ikram edilen sandviçler dağıtılırken, E.T.'ye herhangi bir ikram verilmedi. Bunun üzerine E.T., durumu TİHEK'e taşıdı.

FİRMADAN SAVUNMA: 'BİLGİ VERİLMEDİ'

AJET Hava Taşımacılığı firması, E.T.'nin çölyak hastası olduğu bilgisini şirkete iletmediğini ve sandviç talebinde bulunmadığını iddia etti. Firma, uçakta glütensiz sandviç seçeneğinin bulunmadığını ve operasyonel imkansızlıklar nedeniyle talebin yerine getirilemediğini savundu.

"BUNU TAM OLARAK BİLEMİYORUM"

Glutensiz ekmek talebi için çağrı merkeziyle yapılan telefon görüşmesinde şirket çalışanı, "Bunu tam olarak bilemiyorum ama geri bildiriminiz operasyon birimimiz tarafından değerlendirilir ve normalde dosya birimi tarafından dönüş sağlanır. Net bir bilgi veremiyorum ama aciliyetinizi ilettim" şeklinde karşılık verdiği görüldü.

ÇÖLYAK HASTALIĞINA RAĞMEN TÜM YOLCULARA VERİLEN SANDVİÇ VERİLMİŞ

Yaşanan olayı ayrımcılık olarak değerlendiren TİHEK, “Görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda bir kişinin, sağlık durumuyla bağlantılı olarak hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı konuma sokulması ise sağlık durumu temelinde dolaylı ayrımcılık teşkil etmektedir. Başvuranın çölyak hastalığına rağmen kendisine tüm yolculara verilen sandviçlerden sunulması, görünüşte tarafsız ve objektif olan ancak ayrımcı etkiler doğuran bir muamele olduğu açıktır” ifadelerinde bulundu.

“AYRIMCILIK YASAĞI İHLALİNE UĞRADIĞINA DAİR BİR KARAR VERİLDİ”

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun verdiği kararı İHA muhabirine değerlendiren avukat Baki Kırılmaz, “Bir hava yolu firmasından bilet alan bir yolcunun çölyak olmasına rağmen glütensiz sandviç talebinin kendisine verilmemesi sebebiyle ayrımcılık yasağı ihlaline uğradığına dair bir karar verildi. Yolcu daha öncesinden biletle birlikte kendisi ekstra ücret ödeyerek sandviç ve uçak içi ikram talebinde bulunmasına ve bu talebi uçuştan öncesinde havayoluna bildirmesine rağmen kendisine sandviç teslim edilemedi” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLARSA TİHEK'E BAŞVURMALILAR”

Bu ve benzeri olaylarla karşılaşıldığından TİHEK'e bir avukat aracılığıyla veya şahsi olarak başvurmaları gerektiğini belirten avukat Kırılmaz, “Yolcu hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na bir başvuru yaptı. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da başvuruyu inceleyip yolcunun gerçekten ayrımcılık yasağına uğradığına haklarının ihlal edildiğine karar vererek üst sınırdan 141 bin liralık bir ceza verdi hava yolu firmasına. Bu durumda vatandaşlarımız kendileri herhangi bir konuda haklarının ihlal edildiğini düşünüyorlarsa bir avukat vasıtasıyla ya da tek başına Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuru yaparak ihlal edilen hakkını göstererek ve bu konuda gerekçelerini sunarak kurumdan gerekli cezaların verilmesini talep edebilirler” ifadelerinde bulundu.

(İHA)