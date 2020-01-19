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  4. Çölyak için farkındalık semineri

Çölyak için farkındalık semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Esenler’de çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla “Nadir Hastalıklar” semineri düzenledi.Esenler Belediyesi, dünyada yaklaşık 300 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 7 milyon kişinin etkilendiği nadir hastalıklara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Nadir Hastalıklar” semineri düzenledi.

Esenler’de çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla “Nadir Hastalıklar” semineri düzenledi.
Esenler Belediyesi, dünyada yaklaşık 300 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 7 milyon kişinin etkilendiği nadir hastalıklara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Nadir Hastalıklar” semineri düzenledi. İstanbul Avrupa Yakası Çölyak Hastaları Derneği ve Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi işbirliğinde çölyak konunun uzmanları tarafından ele alındı. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde çölyak hastalığından mustarip 25 yaşındaki İrem Aydın iş ve sosyal hayatında karşılaştığı sorunları izleyenlerle paylaşırken, 14 yaşındaki çölyak hastası Elife Delice ise okul hayatında yaşadığı zorlukları anlattı. Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji bölümü Doktor Enver Akbaş ve Diyetisyen Caner Önel de, çölyak hastalığıyla ilgili katılımcılara bir sunum yaptı. Programın sonunda katılımcılara glutensiz çiğköfte ve ayran ikram edildi. Seminere İstanbul Avrupa Yakası Çölyak Hastaları Derneği Başkanı Cemalettin Kaymakçı ve çölyak hastaları katıldı.

“Erken teşhis çok önemli”
Çölyak hastalığı tanısı konulduğunda mutlaka diyete uyulması gerektiğini dile getiren Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Enver Akbaş, “Bu etkinliği çok güzel bir etkinlik olarak buluyorum. Hem Türkiye’de hem de dünyada yaygın bir hastalık. Onun için dernekleşme ve eğitim faaliyetlerini çok pozitif olarak görüyorum. Bu hastalığı şüphelendirecek bulguları taşıyan kişilerin erken teşhis edilmesi çok önemli. Çocuklarda erken teşhis bir takım gelişim bozukluklarının önüne geçiyor. Tanı konulduğunda da mutlaka diyete uyulması gerekiyor. Diyete uyulduğunda kronik hastalıkların önüne geçilmiş olacak diye düşünüyorum. Bu hastalığın temelini diyet oluşturuyor. Ama diyete başlamadan önce bir takım vitaminlerin, besin maddelerinin eksiklikleri varsa onları acil bir şekilde düzeltip sonra da diyete uyulması gerekiyor. Diyet glüten içeren tahıllardan uzak durma şeklinde“ diye konuştu.

“Her zaman yaşam boyu uygulanabilir bir diyetin olması gerekiyor”
Etkinliğin güzel bir çalışma olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Caner Önel, “Çölyaklıların hastalığının bilinmesi, onlara yardımcı olmak ve bunun bulaşma yoluyla kişilere geçmeyeceğini kişilere bilgilendirmenin son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Her zaman yaşam boyu uygulanabilir bir diyetin olması gerekiyor. Mısır, pirinç hariç diğer tahıl ürünlerini diyetimizden çıkarmamız gerekiyor. Diş macunu, makyaj malzemeleri, renkli bisküviler ve hazır gıdaların da içerisinde bulunduğu için bunları diyetinden çıkarmamız gerekiyor. Çölyak hastalarının muhakkak beslenmelerini kendilerinin düzenlemesi ve ayarlaması gerekiyor. Öğün saatlerine göre bir beslenme çantası yapmalarını öneriyorum. Sıvı tüketimi bunun yanında çok önemli. Bir de aldıkları her şeyin etiketine bakmaları gerekiyor. Her şeyin içerisinde glüten olabilir“ şeklinde konuştu.
Seminer için Esenler Belediyesine teşekkür eden İstanbul Avrupa Yakası Çölyak Hastaları Derneği Başkanı Cemalettin Kaymakçı, “Çölyak hastalarımız tedirgin olmasınlar. Diyet yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Diyet yapmalarını arzuluyoruz. Biz çölyak hastaları organize olduk, birbirimizden haberdarız. Gruplarımız var. Yeni tanı almış arkadaşlarımıza da çölyağı anlatıyoruz. Toplumumuzda da hoş karşılanacağını düşünüyoruz. Çölyak hastası birilerini gördüklerinde korkmalarına gerek yok. Kronik bir hastalıktır. Esenler Belediyesine de teşekkür ediyorum. Bu anlamlı programda bize kapılarını açtılar” dedi.

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