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"Comics and Art Festival" Başkentliler ile buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

Çizgi roman, karikatür, illüstrasyon, graffiti gibi çalışmaları ziyaretçilerle buluşturan ve 2016'dan bu yana İstanbul'un ev sahipliği yaptığı "Comics and Art Festival" yarın ve pazar Ankara'da düzenlenecek

Çizgi roman, karikatür, illüstrasyon, graffiti gibi çalışmaları 2016'dan bu yana İstanbullular ile buluşturan "Comics and Art Festival" hafta sonu Ankara'da düzenlenecek.

Bilkent Center'da düzenlenecek festivalde, çizgi roman dükkanları, karikatür ve mizah dergileri, yayın evleri, illüstrasyon sergileri ve bağımsız çizerler yer alacak.

Canlı graffiti ve mural çalışmaları, atölye programları, çeşitli panellerin yapılacağı festival kapsamında ziyaretçiler çizerlerin sergilerini gezme ve imza seanslarına katılma fırsatı bulacak.

Ziyaretçiler, festival süresince gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında, çizerlerin moderatörlüğünde çizgi roman ve karikatür teknikleri, illüstrasyon, fanzin ve stencil çalışmaları yapabilecek.

Ayrıca düzenlenecek söyleşilerde ziyaretçiler ile çizerler ve sanat dünyasından isimler bir araya gelecek. Yarın başlayacak festival pazar günü sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Comics and Art Festival Çizgi Roman graffiti illüstrasyon karikatür

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