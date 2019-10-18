HABER

Çömleğe artık kadın eli değecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

Bilecik’te "Çömleğe Bir de Kadın Eli Değsin" projesi kapsamında çömlekçilik kursuna katılan kadınlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikaları aldılar.Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanlığı ve İŞKUR katkıları ile açılan kursun kapanış toplantısı yapıldı.

Çömleğe artık kadın eli değecek

Bilecik’te "Çömleğe Bir de Kadın Eli Değsin" projesi kapsamında çömlekçilik kursuna katılan kadınlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikaları aldılar.
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanlığı ve İŞKUR katkıları ile açılan kursun kapanış toplantısı yapıldı. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, İlçe Belediyesinde düzenlenen törenle Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve kurs hocası çömlek ustası Ümit Çolak’ın elinden aldı.
"Bayan arkadaşlar bu mesleği sürdürürler"
Sertifika sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Tekin, “Hazırlanan proje kapsamında 22 kadın kursu başarı ile bitirmiştir. Umarız ki bu bayan arkadaşlar burada edindikleri tecrübe ve bilgi ile ileride bu mesleği sürdürürler. Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman ilçemizde kurslarımızı devam ettireceğiz. Kursumuza katılan bayanlara göstermiş oldukları üstün başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bayanlar bu kurs döneminde fırsat verildikçe nasıl başarılara imza atacaklarını göstermiş oldular, hepsini kutluyorum. İŞKUR Müdürü Ayhan Tozan ile kurs hocamız Ümit Çolak’a, kursiyerlerimize çömlekçilik mesleğini kısa bir sürede olsa bilgilerini aktardığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Çömleğe artık kadın eli değecek

Çömleğe artık kadın eli değecek

Çömleğe artık kadın eli değecek

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Denize kıyısı olmayan Sivas, dünyaya balık ihraç ediyorDenize kıyısı olmayan Sivas, dünyaya balık ihraç ediyor
Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktora yeni suç duyurusuAyşe'yi öldürmekle suçlanan doktora yeni suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

'Türkiye hedeflerine ulaşmıştır'

ABD-Türkiye görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Kritik görüşmede Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı için Suriye'ye gönderildi

Komandolardan sonra özel harekat polisleri de katılıyor

Ankara'da operasyon! 72 gözaltı var

Ankara'da operasyon! 72 gözaltı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 75 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul'da nefes kesen operasyon! Saniye saniye takip edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.