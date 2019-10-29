Çömleği, tarihi eser diye 18 bin liraya sattılar

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da bir vatandaşa normal bir çömleği, tarihi eser yalanıyla kandırıp, 18 bin liraya sattığı iddia edilen 2 şüpheli Yalova’da yakalandı. Gözaltına alınıp, Burdur’a getirilen şüpheliler adli kontrolle bırakıldı.

Burdur’da, bir vatandaş, normal bir çömleği kendisine tarihi eser diye 18 bin lira karşılığında sattığını iddia ettiği 2 şüpheli hakkında polise şikayette bulundu. İhbar üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis çalışmalar neticesinde şüphelilerin A.T. (54) ve E.Y. (34) olduğunu belirledi.

Yalova'da olduğu tespit edilen 2 şüpheli Yalova Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu dün yakalanarak, Burdur'a getirildi. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler tutuklanma istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde “Parayı harcadık” dedikleri belirtildi.



PARTNER İşte asker İdo Tatlıses