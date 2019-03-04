HABER

Çömlek ustası atölyesini gençlere açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir çömlek ustasının kapılarını açtığı atölyesinde çalışmaya başlayan üniversiteli gençler, ilk yaptıkları çömlekleri hatıra olarak sakladı.Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde çömlekçilik yapan Emin Aslan atölyesi gençlere açarken, üniversite öğrencileri tezgah başına geçerek, çömlek yaptık.

Çömlek ustası atölyesini gençlere açtı

Bilecik’te bir çömlek ustasının kapılarını açtığı atölyesinde çalışmaya başlayan üniversiteli gençler, ilk yaptıkları çömlekleri hatıra olarak sakladı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde çömlekçilik yapan Emin Aslan atölyesi gençlere açarken, üniversite öğrencileri tezgah başına geçerek, çömlek yaptık. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri hafta sonu vakit geçirmek için geldikleri Kınık Köyü’nde dolu dolu bir gün geçirdiler. Çömlek ustası Emin Aslan’dan mesleği hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler bir de tezgah başına geçtiler. Heyecan içinde ilk çömleklerini yapan gençler, haylı zevk aldıklarını anlatılar.
Gençlerin kendilerin geleceği olduğunu söyleyen Emin Aslan, "Bugün güzel köyüme . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri gelmiş. Bazıları çömleğin nasıl yapıldığı hiç görmemiş. Bizim atölyemize ziyaret ederek, çömlekçilik hakkında bilgiler aldılar. Bazıları çömlek tezgahına geçerek kendileri topraktan bazı ürünler yapmaya çalıştılar. Kimilerin oldu, kimilerinin olmadı. Güzel bir gün geçirdiklerini umuyorum. Böyle Bilecik’te ve diğer ilçe ve beldelerimizden çömlek hakkında bilgi almak, yapmak ve vakit geçirmek için köyümüze gelenlere yardımcı oluyoruz. Herkesi Kınık Köyü’müze bekliyorum" dedi.

Çömlek ustası atölyesini gençlere açtı

Çömlek ustası atölyesini gençlere açtı

Çömlek ustası atölyesini gençlere açtı

Çömlek ustası atölyesini gençlere açtı

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfiDondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi
Ankara’nın arşivi Atılım Üniversitesi’ndeAnkara’nın arşivi Atılım Üniversitesi’nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.