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Çömlekçilik mesleğini ailece yaşatmaya çalışıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan Hasan Yaman, baba mesleği olan ve unutulmaya yüz tutmuş çömlekçiliği, eşi ve kızıyla birlikte yaşatmaya çalışıyor.

Çömlekçilik mesleğini ailece yaşatmaya çalışıyorlar

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan Hasan Yaman, baba mesleği olan ve unutulmaya yüz tutmuş çömlekçiliği, eşi ve kızıyla birlikte yaşatmaya çalışıyor. Yaptıkları seramikleri, vazo, tabak ve hediyelik eşyaları satan Hasan Yaman, ''Çömlekçilik benim baba mesleğim, Eşimle evlendikten sonra da 25 yıldır bu işi yapıyoruz. 6 yaşındaki kızım Öykü'de de bu merak başladı. Gelecek nesiller devam ederse devam edecek, etmezse geleceği olmayan bir meslek" dedi.
Vazo, saksı ve hediyelik eşyalar yapan Yaman, geçimini çömlekçilik ile sağlıyor. Mesleğinin baba mesleği olduğunu söyleyen Yaman, "Baba mesleğim çömlekçilik. Eşimle evlendikten sonra da 25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çocuğum da merak saldı. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Ölmek üzere olan bir meslek. Gelecek nesiller devam ederse devam edecek, etmezse geleceği olmayan bir meslek. Bizim mesleğimize artık çırak da yetişmiyor. Ailemle birlikte devam ettirebildiğim sürece ettireceğim" dedi.
'ÇOÇUĞUM ÇAMURDA BÜYÜDÜ'
6 yaşındaki kızının da kendisini görerek çömlekçiliğe merak saldığını belirten Hasan Yaman, "Kızım Öykü bu mesleği yavaş yavaş öğreniyor. Küçükten başlayarak öğrenmek çok daha başka. Çocuk burada çamurların içerisinde büyüdü. Onun da etkisi oldu. Seviyor çamurla oynamayı. Yaşına göre çok iyi şeyler yapıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çömlekçilik mesleğini ailece yaşatmaya çalışıyorlarÇömlekçilik mesleğini ailece yaşatmaya çalışıyorlarÇömlekçilik mesleğini ailece yaşatmaya çalışıyorlar

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