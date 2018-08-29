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Çömlekçilik sanatı Van'da tekrar hayat buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 23:38 | Son Güncelleme

VAN'da, geçmişi Urartulara dayanan, unutulmaya yüz tutmuş çömlekçilik sanatı, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) başlattığı 'Van Bardakçı Köyü Seramik Atölyesi Uygulama Projesi' kapsamında tekrar canlandı.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da, geçmişi Urartulara dayanan, unutulmaya yüz tutmuş çömlekçilik sanatı, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) başlattığı 'Van Bardakçı Köyü Seramik Atölyesi Uygulama Projesi' kapsamında tekrar canlandı.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından başlatılan proje kapsamında üniversite öğrencileri, çömlek ustası Osman Eşme tarafından açılan atölyede geleneksel yöntemlerle çanak, çömlek ve testi üretiyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu da atölyede yapılan çalışmaları yerinde inceledi, bilgi aldı. Vali Zorluoğlu'na YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ile Tuşba Belediye Bakanı Fevzi Özgökçe ve kurum amirleri de eşlik etti.

Rektör Battal, geçmişi Urartulara dayanan seramik üretiminin kentte devam etmesi için üniversite olarak öncü rol oynadıklarını belirterek, "Bu köyümüzde yakın bir zamana kadar seramik üretimi önemli yer tutuyordu. Son dönemlerde plastik kullanımının artmasıyla toplumdan çanak ve çömlekler toplumda soyutlanmaya başladı. Geçmişe ait olan bu çanak çömleğin kullanımın sağlıklı olması nedeniyle de insanlar tekrar eski kültüre dönüyor. Biz de üniversite olarak buna destek veriyoruz. Seramik üretimini turizme de kazandırmak istiyoruz. Gelen turistleri çanak ve çömlek yapılan alana da alarak, onların da yapmasını sağlayacağız. Bu proje çok ilgi de görüyor. Önceki günlerde Japonya'dan bir ekip gelerek burada incelemelerde bulundu. İnanıyorum bundan sonra çok daha etkin bir şekilde dikkat çekecektir. 2019 yılının Urartu yıl olmasıyla bu proje daha da önem kazanacaktır. Amacımız değerlerimizi canlı tutmak, geçmişten gelen ustalarımızı daha etkin bir şekilde desteklemek ve bu değerlerimizi dünya turizmine kazandırmaktır" dedi.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da çömleğin tekrar insan hayatında etkin bir şekilde rol almasını istediklerini ifade ederek, "Eskiden günlük hayatın parçasını oluşturun küp, bardak, tabak, testi, yayık kapları ve çanak çömlekler ile yoğurt, turşu, bal, yağ, peynir, baharat ve benzeri malzemenin kullanımını artırmak istiyoruz. Sağlık acısından da daha faydalı olan çanak çömlekler sayesinde unutulmuş ve özlenen eski damak tatlarına insanımızın yeniden kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

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