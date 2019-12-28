Comodo’nun kurucusu Abdülhayoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NEW YORK (AA) – Dünyadaki web sitelerinin yüzde 37'sine güvenlik hizmeti veren Comodo şirketinin kurucusu Melih Abdulhayoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Abdülhayoğlu, oylama için AA foto muhabirlerinin "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

New Jersey’deki ofisinde bilgisayardan fotoğrafları inceleyen Abdulhayoğlu, “Haber” kategorisinde Ozan Efeoğlu’nun “Selin Ardından” adlı fotoğrafını oyladı.

Abdülhayoğlu, “Sarıkamış Şehitleri Anısına” adlı fotoğraf da çok güzel ama memleketim Hatay’da çekilmiş bu fotoğrafa oy vereceğim” dedi.

"Yaşam" kategorisinde ise Cem Genco’nun "Lucey’nin “yüzü" Türkiye’de gülüyor” fotoğrafını tercih eden Abdulhayoğlu, Suriye’de yaşanan dramın çocuklar üzerindeki etkisini göstermesi bakımından fotoğrafı etkileyici bulduğunu belirtti.

Genco’nun diğer fotoğrafı "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor"u çok beğendiğini ifade eden Abdulhayoğlu, “Ben de kızımı küçükken böyle havaya atıyordum, bana baba olarak o günleri hatırlattı. Tabii artık kızım büyüdü.” ifadelerini kullandı.