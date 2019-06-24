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ÇOMÜ; Araştırma Üniversitesi olma yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof Dr Sedat Murat, ÇOMÜ’yü araştırma üniversitesi yapma hedefleri olduğunu ifade ederek, "Özellikle proje yapan öğretim elemanlarına desteğimizi esirgemeyeceğiz" dedi.Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof.

ÇOMÜ; Araştırma Üniversitesi olma yolunda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof Dr Sedat Murat, ÇOMÜ’yü araştırma üniversitesi yapma hedefleri olduğunu ifade ederek, "Özellikle proje yapan öğretim elemanlarına desteğimizi esirgemeyeceğiz" dedi.
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı ve Biga İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazan Yelkikalan ve akademik personelin katılımı ile gerçekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Biga İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Bünyamin Bacak 2018-2019 akademik yılı Biga İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinin akademik ve idari faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirirken, planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Bünyamin Bacak’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Biga UBF Dekan Vekili Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, fakültenin mevcut durumu hakkında bilgi vererek, önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacakları tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Prof Sedat Murat, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kendisi için özel bir yeri olduğunu belirterek başladığı konuşmasında önceki Rektörler Prof. Dr. Yücel Acer ve Prof. Dr. Ali Akdemir’e emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Daha önce çeşitli kurumlarda almış olduğu görevlere değinen Rektör Murat, üniversite personelinin etrafını aydınlatan münevver bireyler olması gerektiğini dile getirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni bir araştırma üniversitesi yapma hedefinin olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sedat Murat, akademik yükselme kriterlerinde en çok dikkat edeceği üç noktanın; bekleme süresi, ihtiyaç durumu ve çalışkanlık olduğunu; özellikle proje yapan öğretim elemanlarına desteklerini esirgemeyeceğini ifade etti.
Kurum kültürünün önemine dikkat çeken Rektör Murat, sevgi ve saygı ortamının kurum içinde devam etmesi temennisi ile yeni dönemde başarılar diledi.

ÇOMÜ; Araştırma Üniversitesi olma yolunda

ÇOMÜ; Araştırma Üniversitesi olma yolunda

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