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ÇOMÜ'de ilk kaydı AK Parti'li Bülent Turan yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 13:13 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ), 2018- 2019 Akademik Yılı kayıtları, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av.

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ), 2018- 2019 Akademik Yılı kayıtları, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan'ın Mühendislik Fakültesi'nde yaptığı ilk kayıtlar ile başladı. Grup Başkanvekili Turan, Diş Hekimliği Fakültesi bölümünü kazanan Gaye Doğan ve Mehmetcan Bostancı ile Biyoteknik Mühendisliği bölümünü kazanan Nergiz Genç ve Meltem Çalışkan isimli öğrencilerin kaydını gerçekleştirdi. Turan, başarılar dilediği öğrencilere çiçek ile çeşitli hediyeler takdim etti.

ÇOMÜ’de 2018-2019 Akademik Yılı ilk kaydı, Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki Mühendislik Fakültesinde, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’in katıldığı törenle gerçekleştirildi. Törene, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ile akademik personel de katıldı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İLK 15 ÜNİVERSİTESİ ARASINA SOKUYOR

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ'nün en çok tercih edilen üniversitelerden birisi haline geldiğini belirterek, "Bugün itibariyle yeni eğitim-öğretim yılına 209 farklı programla başlıyoruz. 16 tane fakültesi, 13 tane meslek yüksekokulu, 6 tane 4 yıllık yüksekokulu olan 4 enstitüye bağlı çok sayıda yüksek lisans ve doktora eğitimi veren bir üniversite haline geldi. Bu seneki yerleştirmeler sonucunda ÇOMÜ bu eğitim- öğretim yılına 53 binin üzerinde öğrenciyle başlayacak. Bu bizi Türkiye’nin en büyük ilk 15 üniversitesi arasına sokuyor" dedi.

ÜNİVERSİTEMİZİN AKADEMİK KARİYERİNİ EKSTRA KIYMET KATIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde, şuanda 53 binin üzerinde öğrencimiz, 10 bine yakın sadece bu sene kaydımız. 60 Diş Hekimliği Fakültesi öğrencimiz olmak üzere çok önemli bir sayıya ulaşmış durumdayız. Bunun yanında 676 doktora, 5 bin 360 yüksek lisans öğrencisinin olması da üniversitemizin akademik kariyerini ekstra kıymet katıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Diş Hekimliği Fakültesi bölümünü kazanan Gaye Doğan ve Mehmetcan Bostancı ile Biyoteknik Mühendisliği bölümünü kazanan Nergiz Genç ve Meltem Çalışkan isimli öğrencilerin kaydını AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan yaptı. Kaydın Ardından Turan, öğrencilere kimliklerini tespit ederek, başarılar diledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, 2018-2019 akademik yılında bir hafta devam edecek olan kayıtlarda 10 bine yakın öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.

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