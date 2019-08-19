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ÇOMÜ'de ilk öğrenci kayıtları yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:56 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Anafartalar Yerleşkesi’ndeki Eğitim Fakültesi'nde 2019-2020 Akademik Yılı ilk öğrenci kaydı törenle yapıldı.

ÇOMÜ'de ilk öğrenci kayıtları yapıldı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Anafartalar Yerleşkesi’ndeki Eğitim Fakültesi'nde 2019-2020 Akademik Yılı ilk öğrenci kaydı törenle yapıldı.
ÇOMÜ Anafartalar Yerleşkesi Eğitim Fakültesi'ndeki 2019-2020 Akademik Yılı ilk öğrenci kayıt törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekilli Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile öğrenciler katıldı.
'ÇOMÜ 1992 YILINDAN İTİBAREN YÜKSEK EĞİTİMDE YERİNİ ALDI'
Törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ’nün 1992 yılından itibaren yüksek eğitimde yerini aldığını belirterek, "Üniversitemiz hızlı bir şekilde büyüyen güzel bir üniversite. Bu üniversitenin çok daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte bütün STK’larımız, yerel birimlerimiz, valiliğimiz, belediyemizle birlikte desteklerinizi daha da fazla bekliyoruz. İlk göreve geldiğimiz günden itibaren bir iddiada bulunduk. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz, YÖK’ün son yıllarda uluslararası vizyona sahip olma, kalite ve benzeri alanlarda araştırma üniversiteleriyle ilgili önemli çalışmaları var. Ülkemizin layık olduğu yere gelebilmesinde üniversitelerin önemli bir yeri vardır. Bilimin temeli araştırma. İlk ve ortaöğretim çok çok önemli. Ama bilimsel araştırmalar, faaliyetler üniversitelerden yürütülür. Ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde üniversitelerin önemli bir rolü vardır. Biz üniversitelerin bu rolünü Çanakkale Üniversitesi'nde en güzel şekilde yerine getirmeye kararlıyız" dedi.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise "Çanakkale ruhunun doğduğu, Çanakkale destanının yazıldığı topraklara, Çanakkale’mize hoş geldiniz. Türkiye’nin en güzel üniversitelerin başında gelen Onsekiz Mart Üniversitemizi tercih eden bütün öğrencilerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerimizi yetiştiren, üniversite hayatına hazırlayan velilerimizi kutluyorum. Yeni kayıt döneminin üniversitemize, sevgili öğrencilerimize, rektörümüze çok kıymetli hocalarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Tavlı, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencisi Tilbe Kaçmaz'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencisi Beste Candan'a, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ise Japonca Öğretmenliği bölümü öğrencisi Emir Ateş'e öğrenci kimlik kartları ile çiçek takdim ederek, başarılar diledi.
ÇOMÜ'de, 2019-2020 akademik yılında bir hafta devam edecek olan kayıtlarda 10 bine yakın öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.

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ÇOMÜ'de ilk öğrenci kayıtları yapıldıÇOMÜ'de ilk öğrenci kayıtları yapıldı

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