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"Concorde'un oğlu"nun bilet fiyatı belli oldu! 7 saatlik yolculuğu 3,5 saate indirecek

29.08.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süpersonik uçak seyahati geri dönüyor. "Concorde'un Oğlu" olarak da adlandırılan süpersonik yolcu jeti Overture ile her şey yolunda giderse yaklaşık 7 saat süren New York-Londra uçuşu, üç buçuk saatten fazla sürmeyecek. İngiliz basını ise "Concorde'un Oğlu"yla New York'a uçmanın maliyetini duyurdu.

"Concorde'un oğlu"nun bilet fiyatı belli oldu! 7 saatlik yolculuğu 3,5 saate indirecek

"Concorde'un Oğlu" olarak adlandırılan bir süpersonik yolcu jeti geçtiğimiz aylarda tüm dikkatleri üzerine çekmişti. ABD'li firma Boom Supersonic tarafından geliştirilen Overture isimli uçağın, sesten 2 kat daha hızlı uçacağı belirtilmişti.

OVERTURE, DÜNYANIN EN HIZLI UÇAĞI OLMAYA ADAY

Concorde ise dünyanın ilk süpersonik uçağı olarak biliniyor. 27 yıl boyunca çalıştı, ancak Ekim 2003'te bir daha kullanılmamak üzere yere indirildi. Fakat havacılık meraklılarının Concorde sevdası hiç bitmedi. Bazı firmalar, "Concorde'un Oğlu" olarak adlandırılan yeni süpersonik jetler gösterdi. Boom Supersonic'in büyük projesi olan "Overture" da bu gösterilen süpersonik jetlerden sadece biri. Ancak Overture, dünyanın en hızlı uçağı olmaya aday.

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İngiliz Daily Express'te yer alan habere göre, Overture, su üzerinde Mach 1.7 hıza (2.092 km/s) kadar seyahat edebilecek ve 65 ile 80 arasında yolcu taşıyabilecek. Uçak, gürültüyü ve yakıt tüketimini en aza indirmek için art yakıcılar olmadan uçacak. Ayrıca, %100 sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ile çalışacak.

"Concorde'un oğlu" geliyor! Üç saat içinde Londra'dan New York'a uçabilir"Concorde'un oğlu" geliyor! Üç saat içinde Londra'dan New York'a uçabilir

NEW YORK-LONDRA UÇUŞU 3,5 SAATTEN UZUN OLMAYACAK

Normal uçaklarla yaklaşık 7 saat süren New York ve Londra arasındaki uçuşların, Overture'ın ilk uçuşları için başlıca aday olduğu söyleniyor ve seyahat sürelerinin üç buçuk saatten fazla sürmemesi bekleniyor. Uçağın daha uzun bir rota olarak, San Francisco'dan Tokyo'ya sadece 6 saatte gitmesi de muhtemel.

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"CONCORDE'UN OĞLU"NUN BİLET FİYATINI AÇIKLADILAR

İngiliz Daily Mail gazetesi ise yeni bir haberde American Airlines'ın geçen hafta 20 kadar Overture satın almayı ve 40'ını da beklemede tutmayı kabul ettiğini duyurdu.

Virgin Atlantic 2016'da 10 adede kadar, United Airlines ise geçen yıl 15 kadar Overture talebinde bulundu. Boom Supersonic, 6 milyar dolar değerinde ön sipariş aldığını iddia ediyor.

Gelelim "Concorde'un oğlu"nun bilet fiyatına. İngiliz gazetesinin aynı haberine göre, New York'a tek bir bilet yaklaşık 1.750 sterline (yaklaşık 37 bin 160 lira) mal olacak.

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Londra New York uçak süpersonik jet concorde jet
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