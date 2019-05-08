Connect for Creativity projesi tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Kültürlerarası Diyalog programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen "Connect for Creativity" projesinin tanıtımı Bomontiada Atölye'de gerçekleştirildi.
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, projenin lansmanında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
"Dünya daha önce hiç görülmemiş sosyal, politik ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya." diyen Slater, zorluklara çözüm üretmek için bireyler, gruplar ve kültürler arasındaki kültürlerarası diyaloğun çok önemli olduğunu kaydetti.
Kültürlerarası diyalogu artırmanın anlayışı da kuvvetlendireceğini altını çizen Slater, "Kültürlerarası diyalog Birleşik Krallık ekonomisinde tüm endüstrilerde ve sektörlerde de büyük rol sahibi. Yaratıcı endüstrileri yalnızca her gün biraz daha artan ekonomik rolü dahilinde değil, aynı zamanda toplumu oluşturan büyük bir role sahip bir etkinlik olarak da göz önünde bulundurmalıyız." değerlendirmesini yaptı.
İnsanları ve grupları bir araya getirerek kültürel diyalogun ve anlayışı yaygın hale getirilmesinin önemini vurgulayan Slater, "Connect for Creativity projesinin çalışmalarını izlemeyi dört gözle bekliyorum. Önümüzdeki 18 ayın bu proje dahilinde çok verimli bir zaman olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
British Council Türkiye Ülke Direktör Vekili Nilgün Yalçın Felchner ise British Council'ın Birleşik Krallığın kültür ilişkileri ve eğitim fırsatlarından sorumlu uluslararası kuruluş olduğunu anımsattı.
Türkiye'deki çalışmalarını 1940 yılından bu yana devam ettiğini belirten Felchner, "Yüzü aşkın ülkeyle kültür, sanat, eğitim, İngilizce ve sivil toplum çalışmaları alanında beraber çalışıyoruz." dedi.
- "Kültürel ilişkilerin en güzel çıktısı birlikte oluşturulmuş hikayeler"
Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme Müdürü Bülent Üçpınar, enstitünün Türkiye'nin kültürel diplomasisini yürütmekle görevli bir kamu vakfı olduğunu söyledi.
Kültür sanat, Türkçe öğretimi, Türkoloji ve bilim alanlarında faaliyetler yaptıklarını belirten Üçpınar, Yunus Emre Enstitüsü'nün 10. yaşını geçen hafta kutladıklarını, 2009'da ilk kültür merkezini Saraybosna'da açan enstitünün 48 farklı ülkede 58 farklı kültür merkeziyle faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.
Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesi ve kuvvetlenmesi çalıştıklarını vurgulayan Üçpınar, "Uluslararası kültürel ilişkilerin en güzel ve somut çıktısı birlikte oluşturulmuş hikayeler. Dünya tarihi ve bizim özel tarihimiz bu tür güzel örneklerle dolu. AB ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla yürütülen Kültürlerarası Diyalog Programı da bu güzel hikayelerden biri. Bu projeyle ilgili uzun bir hazırlık ve değerlendirme süreci oldu ve bu sürecin sonucunda 4 büyük hibe projesine fon sağlanmasına karar verildi." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nun video mesajı izlendi ve ardından Atölye Etkinlik ve Proje Yöneticisi Emre Erbirer, Bios Kurucu Ortağı Vassilis Haralambi, Nova Iskra Kurucu Ortağı Relja Bobic ve Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası Direktörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç'ün katılımıyla proje sunumu yapıldı.
Etkinlik, Londra Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Andy Pratt'in projeye ve sektöre yeni bakış açıları sunduğu konuşmasıyla devam etti.
İnsanların bir araya geldiğinde sorunlara daha kolay çözümler bulunduğunu belirten Pratt, "Aynı zamanda bilginin ticarileştirilmediği formalleştirilmediği ortamlar oluşturmak da çok önemli. Mesela bir projede birinin ne yaptığını bilmek ya da yaptığı şeyden hoşlanıp hoşlanmayacağınızı önceden bilmek çok önemli. Bilgiyi birbirimizle paylaşıyoruz. aktarımını sağlıyoruz ve yapmanız gereken şey bir araya gelmek ve networkler oluşturmak." şeklinde konuştu.
British Council önderliğinde, Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan'dan proje ortaklarıyla gerçekleştirilen Connect for Creativity, Avrupa genelinde yaratıcı platformlardan oluşturulan ağ sayesinde, öğrenciler, akademisyenler, sanatçılar, yaratıcı profesyoneller ve politika yapıcılar için yaratıcı keşif ve iş birliklerini desteklemeyi amaçlıyor.
Türkiye'den Atölye ve Abdullah Gül Üniversitesi, Yunanistan'dan Bios ve Sırbistan'dan Nova Iskra işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, Avrupa genelinde sanatçıları, yaratıcı girişimcileri, akademisyenleri öğrencileri ve politika yapıcıları kültürlerarası diyaloğu güçlendirmek amacıyla bir araya getiriyor.
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