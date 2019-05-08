Connect for Creativity projesi tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Kültürlerarası Diyalog programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen "Connect for Creativity" projesinin tanıtımı Bomontiada Atölye'de gerçekleştirildi.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, projenin lansmanında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

"Dünya daha önce hiç görülmemiş sosyal, politik ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya." diyen Slater, zorluklara çözüm üretmek için bireyler, gruplar ve kültürler arasındaki kültürlerarası diyaloğun çok önemli olduğunu kaydetti.

Kültürlerarası diyalogu artırmanın anlayışı da kuvvetlendireceğini altını çizen Slater, "Kültürlerarası diyalog Birleşik Krallık ekonomisinde tüm endüstrilerde ve sektörlerde de büyük rol sahibi. Yaratıcı endüstrileri yalnızca her gün biraz daha artan ekonomik rolü dahilinde değil, aynı zamanda toplumu oluşturan büyük bir role sahip bir etkinlik olarak da göz önünde bulundurmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

İnsanları ve grupları bir araya getirerek kültürel diyalogun ve anlayışı yaygın hale getirilmesinin önemini vurgulayan Slater, "Connect for Creativity projesinin çalışmalarını izlemeyi dört gözle bekliyorum. Önümüzdeki 18 ayın bu proje dahilinde çok verimli bir zaman olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.