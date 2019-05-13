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Connecticut'ta Diyanet'e Bağlı Cami İnşaatında Yangın

13.05.2019 20:50 | Son Güncelleme

Connecticut eyaletinin New Haven kentinde Diyanet’in yaptırmakta olduğu inşaatı devam eden camide dün henüz sebebi bilinmeyen nedenden yangın çıktı

Connecticut'ta Diyanet'e Bağlı Cami İnşaatında Yangın

Connecticut eyaletinin New Haven kentinde Diyanet’in yaptırmakta olduğu inşaatı devam eden camide dün henüz sebebi bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılmış durumda.

Yangın sonrası bölgeye giden ve incelemelerde bulunan Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Dr. Fatih Kanca Amerika’nın Sesine yaptığı açıklamada “Olayın bir kundaklama olduğu yönünde bir bilgi yok. Can kaybı ve yaralanma olmaması bizi sevindirdi. Yangının sebebleri bölgede bulunan resmi makamlarca araştırılıyor. Camide çıkan maddi hasar en kısa sürede telafi edilecektir” dedi.

Olay sonrası hemen bölgeye giderek cemaat ile konuştuğunu söyleyen Kanca “Üzüntüleri Ramazan ayında böyle bir olayın cereyan etmesi, bölge halkı da dayanışma içinde. Kiliseler ve sinagoglardan yardım çağrıları var. Yetkililer de yangın sonrası cemaat ile yakından ilgileniyor” dedi.

Bölgedeki cemaatin ibadetlerinin yerine getirmek için en yakın camiinin 50 mil uzakta olduğunu belirten Diyanet Merkezi Başkanı Fatih Kanca,“Ramazan boyu ibadet ihtiyaçlarını yerine getirmek için büyük bir çadır kurulabilir, konteyner getirilebilir ya da yanan camiinin zemin katı kullanılabilir. Bunlar için yetkililere başvuru yaptık, izin bekliyoruz” dedi. Kanca, yangından sonraki gelişmeleri takip etmek için New York Din Hizmetleri Ateşesi Sinan Dedeler’in bölgede olduğunu da söyledi.

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