Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Olay, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cono aşireti üyesi iki aile arasında dün başlayan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle başından vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SABAH KAVGA YENİDEN BAŞLADI

Taraflar bu sabah tekrar kavga etmeye başladı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran aşiret üyeleri, birbirlerine av tüfeği ve silahlarla ateş açtı.

POLİSE DE ATEŞ AÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kavgayı sona erdirmek istedi. Ancak saldırganlar sokağa giren polislerin araçlarına da ateş açtı.



ÇOK SAYIDA GÖZALTI



Bunun üzerine mahalleye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, biber gazıyla müdahale ederek saldırganları etkisiz hale getirdi. Kavga eden taraflar ayrılırken, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bu sabahki olaylarda yaralanan 6 kişi de hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)



