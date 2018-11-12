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Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

Adana'da Cono Aşireti'nin 75 kişiyi nasıl gasp ettikleri ortaya çıktı. Buna göre; çete üyesi kadınlar yolda kandırdıkları erkeklerin arabasına biniyor, cono erkekleri ise o araçları takip edip kıstırdıkları yerde yağmalıyorlardı. 37'si kadın 51 kişi hakkında hazırlanan iddianamedeki ayrıntılar pes dedirtti.

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Adana'da kandırdıkları 75 kişiyi yağmaladıkları öne sürülen "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 30'u tutuklu 51 şüpheli hakkında 15 yıldan 375 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kandırdıkları kişileri götürdükleri mahallelerde yağmaladıkları ileri sürülen 37’si kadın 51 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

375 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Cumhuriyet savcısı, 30'u tutuklu olan şüpheliler için "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından iddianame hazırladı.

Şüpheliler hakkında 15 yıldan 375 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istenen iddianame, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplam 490 sayfadan oluşan, 75 müştekinin bulunduğu iddianamede, kadın şüphelilerin çeşitli yöntemlerle araçları durdurduğu anlatıldı.

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Kadınların kandırdıkları sürücüleri Yavuzlar Mahallesi'ne götürdükleri, şüpheli erkeklerin de kendi araçlarıyla kadınların bindiği araçları takip ettikleri aktarılan iddianamede, mahallede de diğer şüphelilerin hazır beklediği ifade edildi.

İddianamede, mahalleye gelindiğinde ise şüphelilerin mağdurları yağmaladığı ve şifrelerini öğrendikleri kredi kartlarıyla da mahalledeki marketten sigara ve benzeri ürünleri satın aldıkları bilgisine yer verildi.

Çeşitli yöntemlerle elde edilen para ve değerli eşyanın ise şüpheliler arasında eşit oranda paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, yağma olayları için de 15 farklı lüks otomobil kullanıldığı bildirildi.

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Sanıkların telefon görüşmelerinde de kendi aralarında belirledikleri özel kelimeleri kullandıkları belirtilen iddianamede, bazı kelimeler ile anlamları şöyle aktarıldı:

"Aryalamak-Ağzını aramak, Çaltı-Mağdur, Carlatmak-Sorun çıkartmak-yaygara çıkartmak, Graba-Araba, Apa-Mahalle, Puşka-Silah, Manuş-Polis, Mul-Vatandaş, Zen-Kadın, Sayınlamak-Geri Vermek, Keriyor-Konuşuyor, Zanişlemek-Takip etmek-kaçmak, Lemişler-Almışlar, Yeken-Para, Arşınlamak-Kaçmak, Celletmek-Göstermek, Yanlatmak-Göndermek-Uzaklaştırmak, Güre-Erkek, Yemetlemek-İş Yapmak, Çitgerilemek-Dinlemek-Kaydetmek, Aşınlamak-Yağmalamak"

İddianamede, sanıkların yağma suçlarını işlerken yaptıkları konuşmaların dökümlerine de yer verildi.

Meydana gelen 75 ayrı olayın tek tek anlatıldığı iddianamede, sanıklar içinde en fazla hapis cezası 375 yıl ile Ceylan G. için istendi.

Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. AA

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Anahtar Kelimeler:
Cono Aşireti gasp yağma adana

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bi dağıtamadı şu pislikleri devlet kanser gibiler adanada
Buda erkeklere ders olsun, her kuyruk sallayanı araçlarına almasınlar
bu zamanda ne aşireti arkadaş...bitirin gitsin,bu kadar zormu...Adnan Oktar bile bitti.....cono neymiş....
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