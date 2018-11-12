Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Kadınların kandırdıkları sürücüleri Yavuzlar Mahallesi'ne götürdükleri, şüpheli erkeklerin de kendi araçlarıyla kadınların bindiği araçları takip ettikleri aktarılan iddianamede, mahallede de diğer şüphelilerin hazır beklediği ifade edildi.

Cumhuriyet savcısı, 30'u tutuklu olan şüpheliler için "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana'da kandırdıkları 75 kişiyi yağmaladıkları öne sürülen "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 30'u tutuklu 51 şüpheli hakkında 15 yıldan 375 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, mahalleye gelindiğinde ise şüphelilerin mağdurları yağmaladığı ve şifrelerini öğrendikleri kredi kartlarıyla da mahalledeki marketten sigara ve benzeri ürünleri satın aldıkları bilgisine yer verildi.

Çeşitli yöntemlerle elde edilen para ve değerli eşyanın ise şüpheliler arasında eşit oranda paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, yağma olayları için de 15 farklı lüks otomobil kullanıldığı bildirildi.

Sanıkların telefon görüşmelerinde de kendi aralarında belirledikleri özel kelimeleri kullandıkları belirtilen iddianamede, bazı kelimeler ile anlamları şöyle aktarıldı:

"Aryalamak-Ağzını aramak, Çaltı-Mağdur, Carlatmak-Sorun çıkartmak-yaygara çıkartmak, Graba-Araba, Apa-Mahalle, Puşka-Silah, Manuş-Polis, Mul-Vatandaş, Zen-Kadın, Sayınlamak-Geri Vermek, Keriyor-Konuşuyor, Zanişlemek-Takip etmek-kaçmak, Lemişler-Almışlar, Yeken-Para, Arşınlamak-Kaçmak, Celletmek-Göstermek, Yanlatmak-Göndermek-Uzaklaştırmak, Güre-Erkek, Yemetlemek-İş Yapmak, Çitgerilemek-Dinlemek-Kaydetmek, Aşınlamak-Yağmalamak"

İddianamede, sanıkların yağma suçlarını işlerken yaptıkları konuşmaların dökümlerine de yer verildi.

Meydana gelen 75 ayrı olayın tek tek anlatıldığı iddianamede, sanıklar içinde en fazla hapis cezası 375 yıl ile Ceylan G. için istendi.

Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. AA

