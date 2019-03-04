"Cono"lara uyuşturucu ablukası

Adana’da uyuşturucu satışının merkezi haline gelen, polisin sık sık şafak vakti operasyon yaptığı "Cono aşireti" mensuplarının yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi artık 24 saat polisler tarafından karadan ve havadan drone ile kontrol edilirken, mahalleye gelen herkes kimlik kontrolünden geçirilip, aranmadan içeri alınmıyor.

Merkez Yüreğir ilçesinin Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin iki sokağında yaşayan ve "Cono aşireti" olarak bilinen şahıslara yönelik uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek yıllardır polis şafak vakti sürekli operasyon gerçekleştiriyor. Ancak buna rağmen bazı aşiret mensubu şahısların uyuşturucu satışı yaptığı öne sürüldü. Ayrıca uyuşturucu bağımlılarının mahalleye gelerek burada eroini alıp aynı yerde kullanarak mahalleden ayrıldıkları tespit edildi. Bu durumdan şikayetçi olan mahalleli, polise ihbarlarda bulunmaya başladı.

Göreve geldikten sonra Adana’da öncelikli hedefinin uyuşturucu olduğunu belirten Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bu durumun ortadan kaldırılması için harekete geçti. Aktaş, Cono aşiretine mensup şahısların uyuşturucu satışının önüne geçmek, gençlerin zehirlenmesini önlemek amacıyla mahalleyi abluka altına aldırdı.

Kimlik göstermeyen mahalleye alınmıyor

Talimat üzerine polis, Ulubatlı Hasan Mahallesini dört koldan çevirdi. Polis merkezi, çevik kuvvet ve narkotik ekipleri mahallede artık kuş uçurtmuyor. Polisler Cono aşiretinin bulunduğu evlere giden bütün yollara ve sokak başlarına arama noktaları kurdu. Mahalleye gelen herkesin polis kimlik kartını alıp Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıyor. Ayrıca mahalleye gelen herkes üst araması yapıldıktan sonra Cono aşireti mensuplarının yaşadığı sokağa girebiliyor. Özellikle aşirete mensup şahısların giriş çıkışları sürekli takip edilip, hem dışarı çıkarken hem de içeri girerken aranıyorlar. Polis şahısların evden çıktığında arama yaparak uyuşturucu çıkışını, geri gelirken de arama yaparken uyuşturucu girişini önlemeyi amaçlıyor. Polis hem karadan hem havadan takip ediyor

Bu arada polis mahalleyi gece-gündüz 7 gün 24 saat ablukaya alırken, bütün ihtimalleri de değerlendiriyor. Karadan polisler arama ve takip yaparken havadan da drone ile Cono aşireti üyeleri takip ediliyor. Drone ile polis kontrolü dışında sokağa girenler tek tek tespit edilip ekiplere haber veriliyor. Ayrıca drone ile evlerde bir hareketlilik olup olmadığı, satış yapılıp yapılmadığı da anbean takip ediliyor.