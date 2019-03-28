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Conrad Söyleşileri’nde Nisan ayında iddialı koleksiyonerler ağırlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

Kültür ve sanat buluşmaları Conrad Söyleşilerinde zamanı biriktirme sanatı koleksiyonerliği masaya yatıracak.

Conrad Söyleşileri’nde Nisan ayında iddialı koleksiyonerler ağırlanacak

Kültür ve sanat buluşmaları Conrad Söyleşilerinde zamanı biriktirme sanatı koleksiyonerliği masaya yatıracak. 4 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek söyleşide; Belkıs Aksoy, Öner Kocabeyoğlu, Sarp Evliyagil ve Mustafa Taviloğlu gibi Türkiye’nin önemli koleksiyonerleri konuk olacak.

Kültür ve sanat dünyasından isimlerin konuk olduğu Conrad Söyleşileri’nde Nisan ayında etkinlikler devam ediyor. 4 Nisan Perşembe günü Sanat Eleştirmeni ve Sanatatak kurucusu Ayşegül Sönmez’in moderatörlüğünde Conrad İstanbul Bosphorus’da gerçekleşecek olan bu kez ilhamını sanatı biriktirenlerden, koleksiyonerlerden alacak.
Türkiye’nin önemli koleksiyonerleri Belkıs Aksoy, Öner Kocabeyoğlu, Sarp Evliyagil ve Mustafa Taviloğlu’nun konuşmacı olarak yer alacağı Conrad Söyleşileri’nde "Zamanın ruhunun koleksiyonerin ruhuyla ilişkisi nasıldır? Kim kimi etkisi altına alacaktır? Zaman-koleksiyoner etkileşimi kendiliğinden mi gelişir?" gibi sorulara yanıt aranacak.

Conrad Söyleşileri’nde Nisan ayında iddialı koleksiyonerler ağırlanacak

Conrad Söyleşileri’nde Nisan ayında iddialı koleksiyonerler ağırlanacak

Conrad Söyleşileri’nde Nisan ayında iddialı koleksiyonerler ağırlanacak

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