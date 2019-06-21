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Contemporary Istanbul 12 Eylül'de başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 19:46 | Son Güncelleme

Contemporary Istanbul 12 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Her yıl eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren "Contemporary Istanbul" (CI), 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

CI'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 14.'sü düzenlenecek fuar, İstanbul Kongre Merkezi ile Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, yerel koleksiyonerlerin de katkılarıyla fuarın güçlü bir pazar haline gelerek çağdaş sanatın yerel ve uluslararası kitleye tanıtılmasına olanak sağlayan bir platform kimliğine bürünmesindeki önemine işaret ederek, "Geçtiğimiz hafta, dünyanın en önemli sanat fuarlarından biri olan Art Basel’da birçok sanat profesyoneli ve koleksiyonerle bir araya geldim. Hepsi gelecek aylarda Türkiye’de gerçekleşecek kültürel etkinlikler ve inisiyatifler için oldukça heyecanlıydı." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’un kültür ve sanat dokusuna katkı sağlayacak pek çok projenin yakın zamanda gerçekleşeceğini aktaran Güreli, global sanat kitlesini şehre çekerek bölgeye ekonomik fayda sağlayacak tüm projelerin şehre renk katacağını ifade etti.

Yaklaşan 14. Contemporary Istanbul kapsamında Istanbul’a davet edilen konuklar arasında, Meksika Tamayo Müzesi Direktörü ve Baş Küratörü Juan A. Gaitán, Sanat Danışmanı ve koleksiyoner Patrick Letovsky, Paris Centre Pompidou Kültürel Gelişim Bölümü Yöneticisi Kathryn Weir, Budapeşte TOBE Galeri Kurucuları Tomas Opitz ve Beata Pushkas da yer alıyor.

13 yıldır Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen Contemporary Istanbul'un bu yılki sanat direktörlüğünü Anissa Touati, Plugin sergisinin küratörlüğünü ise Esra Özkan üstleniyor.

"Recent Acquisitions I / Collectors' Stories" sergisinin küratörlüğü ise Hasan Bülent Kahraman tarafından yapılacak.

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14. edisyonu ali güreli Contemporary İstanbul

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