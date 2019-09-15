Contemporary Istanbul sona erdi

Güreli, ağustosta sanat alanında olumlu bir havanın başladığına işaret ederek, "Türkiye'de esen o olumlu rüzgarın farkına vararak hareket ettik. Ağustosun başından itibaren satışlar artmaya başladı ve bu fuara da yansıdı. Buna ilaveten yurt dışından çok önemli bir sanatsever ve koleksiyoncu ilgisi geldi İstanbul'a. Bu son üç yılda özlediğimiz bir kalabalık ve çok büyük bir kitleydi. Bunun yanında İstanbul Bienali'yle Arter'iyle İstanbul'un diğer cazibe merkezlerinin de etkisi vardı." diye konuştu.

Fuara 6 farklı müze grubunun geldiğini ve alım yaptığını anlatan Güreli, şunları kaydetti:

"Özellikle Türk çağdaş sanatçısı için bu müzelere, bu koleksiyonlara girmek büyük bir değer taşır ve bunların da ileriki yaşamlarında, kariyerlerinde yükselmelerinin de önünü açmaktadır bu. Zaten CI'ın da görevi budur, bunu da yerine getirdi. Çok başarılı bir şekilde, 74 bin ziyaretçiyle kapattık fuarımızı. Şimdi bu büyük kitle. Tabii ki hepsi alım yapmıyor ama sanatı seviyor, sanata yaklaşıyor, kendi gözünü, beynini, ruhunu eğitiyor ve her zaman sanata daha ilgili daha yakın olarak hayatına devam ediyor."

