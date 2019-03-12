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Contemporary Istanbul, yeni ekibiyle 14. edisyonuna hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 13:04 | Son Güncelleme

Çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un bu yıl sanat direktörü Anissa Touati oldu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 12-15 Eylül'de 14'üncüsü düzenlenecek çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul (CI) ekibine yeni isimler dahil edildi.

Akbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen Contemporary Istanbul'un sanat direktörü bu yıl Anissa Touati oldu.

Yeni yıla yeni sergi projeleriyle girecek olan fuarın "Plugin" sergisinin küratörlüğünü ise Esra Özkan üstlendi.

Fransız bağımsız küratör ve sergi düzenleyicisi Touati, CI fuarının genel estetiğini ve kavramsal vizyonunu belirlemekten sorumlu olacak.

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek "Plugin", uluslararası bir sanat fuarının geleneksel formatı içinde yeni medyanın farklı sunum olasılıklarını araştıracak.

Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirileceği "Recent Acquisitions I / Collectors' Stories" sergisinin küratörlüğü ise Hasan Bülent Kahraman tarafından yapılacak.

Sergi, Türkiye'nin önde gelen koleksiyonerlerinin son dönemde satın aldıkları sanat eserlerini CI'19 fuar alanı içerisinde bir araya getirecek.

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Çi Contemporary İstanbul

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