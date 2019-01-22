İSTANBUL (AA) - Contemporary Istanbul (CI) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Contemporary Istanbul ziyaretçi anketi sonuçlarına göre, fuara gençlerin ilgi gösterdiğini ve katılımcıların yüzde 64'ünün kadın olduğunu söyledi. Contemporary Istanbul (CI) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Aylin Seçkin'in katılımıyla "Contemporary Istanbul Ziyaretçi Anketi Sonuçları" açıklandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsünde "Contemporary Istanbul Ziyaretçi Anketi Sonuçları"nın açıklandığı programda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Seçkin ve öğrencileri, bin 286 ziyaretçi ile yüz yüze yapılan anketin sonuçlarına ilişkin sunum ve öneriler paylaştı. Anket sonuçlarını değerlendiren CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, anket sonuçlarının önemli göstergeler ortaya koyduğunu belirterek, "Kendi gemimizi yönlendirirken aldığımız kararların bazılarının ne kadar isabetli olduğunu, bazılarını ise tekrar gözden geçirebileceğimizi gösterdi. Özelikle genç kitlenin fuara ilgi göstermiş olması ve katılımcıların yüzde 64'ünün kadın olması en önemli iki sonuç bizim için." diye konuştu.

Güreli, Contemporary İstanbul Fuarı'nın daha geniş kitlelere ulaşmasının temel hedefleri olduğuna dikkati çekerek, ziyaretçilerin ve sanat alımı yapanların ayrıca değerlendirilebileceği bir anket çalışmasını Bilgi Üniversitesi ile yapabileceklerini söyledi. - "Sanat artık dünyada 'yumuşak güç' haline geldi" Fuarın, Türk çağdaş sanatçıların dünya ile iletişiminde bir köprü olduğuna işaret eden Güreli, "Sanat artık dünyada 'yumuşak güç' haline geldi. CI da uluslararası anlamda Türkiye'nin yumuşak gücünü dünyaya göstermek için çalışıyor." dedi. Güreli, anket sonuçlarından ve önerilerinden memnun olduğunu belirterek, sanat ekonomisinin ülkede hala gelişmekte olan bir alan olduğunu ve sanat yatırımı yapmak için bilinç seviyesinin yükselmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Aylin Seçkin de, 2006 yılından beri sanat ekonomisi üzerine çalıştığına dikkati çekerek, "Sanata çok meraklı büyük bir kitle var. Bu kitlenin sanatı, hayatlarının bir parçası yapabilmek için erişilebilir sanata ağırlık verilmesi gereklidir. Anket verilerinden çıkardığımız sonuç, alım gücümüz var ama bilgi eksikliğinin giderilmesi durumunda ancak sanat-ekonomi ilişkisi daha belirgin olabilir." dedi.