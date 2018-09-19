"Contemporary Istanbul"un lansmanı yapıldı

Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-LÜTFİ Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi'nde 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan "Contemporary Istanbul" için lansman gecesi düzenlendi. Gecede, Erdoğan Demirören'in koleksiyonundan özel bir seçkinin yer aldığı videonun gösterimi de yapıldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen galerilerinin, sanatçılarının yanı sıra, sanatseverleri ve koleksiyonerleri İstanbul'da bir araya getiren "Contemporary Istanbul" bu yıl 13'ncüsü düzenleniyor. "Contemporary Istanbul"da bu yıl, 22 ülkeden 83 galeri, 400'ü yabancı 650 sanatçının eseri yer alacak. Fuarda, çoğu Türkiye'den sanatseverle ilk kez buluşacak yaklaşık 2 bin eser sergileniyor.

ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN KOLEKSİYONUNDA YER ALAN ESERLERDEN OLUŞAN VİDEO SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Bu yıl, sanat otoritelerince "Türkiye'nin en önemli koleksiyoncusu" olarak kabul edilen Erdoğan Demirören'in koleksiyonundan özel bir seçkinin yer aldığı video ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Erdoğan Demirören'in geniş koleksiyonundan sadece holdingdeki çalışma alanlarında yer alan resimlerin yer aldığı video, Milliyet Sanat dergisinin etkinlik alanında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Alanda ayrıca katılımcılar, Milliyet Sanat'ın 46 yıllık arşivinden seçilmiş sayfalarla yarım asra yakın bir sanat tarihine yolculuğa çıkarılıyor.