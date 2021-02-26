Continental CrossContact Extreme E yarışa hazır!

Off- road yarış serisi Extreme E bu yıl nisan ayında Suudi Arabistan’da start alarak dünyanın en büyük kesintisiz kum alanında gerçekleşecek. Yarış serisi, tehdit altındaki yaşam ortamlarına yakın yerleri seçerek, tüm dünyadan motor sporları hayranlarının yanı sıra bölge sakinleri, yerel politikacılar ve yetkililerde iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Ayrıca küresel ısınmayı önleyici çalışmalarında artırılması hedefleniyor. Continental’in bu yarış için özel geliştirdiği, farklı iklim ve yol koşullarında yüksek performans gösteren CrossContract Extreme E lastikleri motor sporlarının muhtemelen şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en zorlu mücadele için hazır.

DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI

En zorlu parkurlarda ve pistlerde zorlu koşullarda sağladığı maksimum denge ve esneklikle geçmişte üretilen tüm SUV lastiklerinden farklı konumlanan CrossContact Extreme E, yarış serisindeki zorlu iklim ve yol koşullarına, aşırı hızlanmaya, dar ve tehlikeli virajlara, drift ve sıçrayışlara karşı özel olarak geliştirildi. Extreme E serisinde yarış arabaları ODYSSEY 21 elektrikli SUV’lar olacak. Spark Racing teknolojisiyle üretilen bu araçlar 550 hp gücünde ve 1.650 kilo ağırlığında. Bu yarış arabaları 100km/s hıza yalnızca 4,5 saniyede ulaşabiliyor. Farklı iklim bölgelerinde lastiklerin de performansının yüksek olması gerekiyor. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla üretilen CrossContact Extreme E; farklı arazilerde, maksimum yük altında, yüksek hızlarda hem ıslak hem de kuru frenlemeye uygun yapısı ile parkurların yeni yıldızı olarak tanımlanıyor. Ekipler, Extreme E Kurucu Ortağı Continental tarafından bu yarışlar için özel olarak geliştirilen CrossContact Extreme E lastiğine güveniyor.