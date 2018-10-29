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Continental otomobil anteni üreticisi Kathrein Automotive'i satın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

Continental otomobil anteni üreticisi Kathrein Automotive'i satın aldı

BERLİN (AA) - Alman menşeli lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, Kathrein-Şirketler Grubu bünyesinde yer alan otomobil anten üreticisi Kathrein Automotive GmbH’yi satın aldı.

Continental’den yapılan açıklamada, gelecek yıldan itibaren Kathrein Automotive’in Brezilya, Çin, Almanya, Meksika, Portekiz ve ABD’deki binden fazla çalışanının Continental bünyesine katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, satış rakamı üzerinde tarafların açıklama yapmama konusunda görüş birliğine vardıkları ifade edilerek, Kathrein Automotive’in satın alınmasıyla Continental’in, gelecekte otomobillerin birbirine bağlanmasında önemli rol oynayacak anten teknolojisinde hizmetlerini genişletmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Continental Yönetim Kurulu üyesi Helmut Matschi, antenler olmadan otomobillerin bağlantı kuramayacağını ve yüksek performanslı akıllı antenlerin otomobillerin bağlantısı için temel teknoloji olduğunu vurguladı.

Matschi, bu nedenle Kathrein Automotive'deki yeni iş arkadaşlarıyla iş birliklerini geliştirmekten ve birlikte akıllı hareketlilik için çözümler geliştirmekten mutluluk duyacaklarını bildirdi.

Son teknolojiyle donatılan otomobillerin çoğunda araç içi ve dışı nesnelerle iletişimi sağlayan 20’den fazla anten bulunuyor. 5G gibi yeni iletişim teknolojilerinin geliştirilmesiyle yüksek performanslı akıllı anten çözümlerine talebin daha da artırması bekleniyor. Anten piyasasının 2022’ye kadar yıllık yüzde 6,5 büyüyeceği tahmin ediliyor.

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Continental Kathrein Automotive satın alma

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