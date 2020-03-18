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Control’ün ilk genişletme paketi geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.03.2020 13:07 | Son Güncelleme

26 Mart Perşembe günü PlayStation 4 ve PC için ve 25 Haziran Perşembe günü Xbox One için küresel olarak çıkacak yeni hikaye ve yan görevler, yetenekler ve düşmanlar içeren ilk gizemli genişleme olan The Foundation’a girmek için 505 Games ve Remedy Entertainment’dan doğaüstü aksiyon oyunu Control hayranlarını çağırıyor.

Control’ün ilk genişletme paketi geldi

The Foundation genişlemesi Oldest House’un tarihini araştıracak. Jesse, Kurul tarafından Oldest House’un temel kayağı olan Foundation’da bir durum ortaya çıktığı konusunda uyarılır. Monolit adı verilen gizemli bir yapı hasar görmüştür ve Astral Plane’nin Foundation’a sızmasına neden olur. Jesse bunu durdurmanın bir yolunu bulamazsa, Büro ile birlikte tüm Oldest House bu istilacı boyut tarafından tüketilecektir.

Control, oyuncuların doğaüstü yeteneklere, değiştirilebilir yüklere ve Remedy’nin Northlight motoru sayesinde görsel olarak çarpıcı efektlerle çevrili reaktif ortamlara hakim olmalarına olanak sağlayan sandbox tarzı, oyun odaklı bir deneyimdir.

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Anahtar Kelimeler:
The Foundation Oldest House control oyun 505 Games Remedy Entertainment

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