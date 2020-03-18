Control’ün ilk genişletme paketi geldi

The Foundation genişlemesi Oldest House’un tarihini araştıracak. Jesse, Kurul tarafından Oldest House’un temel kayağı olan Foundation’da bir durum ortaya çıktığı konusunda uyarılır. Monolit adı verilen gizemli bir yapı hasar görmüştür ve Astral Plane’nin Foundation’a sızmasına neden olur. Jesse bunu durdurmanın bir yolunu bulamazsa, Büro ile birlikte tüm Oldest House bu istilacı boyut tarafından tüketilecektir.

Control, oyuncuların doğaüstü yeteneklere, değiştirilebilir yüklere ve Remedy’nin Northlight motoru sayesinde görsel olarak çarpıcı efektlerle çevrili reaktif ortamlara hakim olmalarına olanak sağlayan sandbox tarzı, oyun odaklı bir deneyimdir.

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