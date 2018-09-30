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Conway: ‘Ben de Cinsel Saldırı Kurbanıyım’

30.09.2018 22:52 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway, kendisinin de cinsel saldırı kurbanı olduğunu söyledi ve bu tür deneyimler yaşayan kadınların seslerinin duyulması gerektiğini kaydetti

Conway: ‘Ben de Cinsel Saldırı Kurbanıyım’

Başkan Donald Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway, kendisinin de cinsel saldırı kurbanı olduğunu söyledi ve bu tür deneyimler yaşayan kadınların seslerinin duyulması gerektiğini kaydetti.

CNN televizyonuna cinsel tacizle suçlanan yargıç Brett Kavanaugh’nun Anayasa Mahkemesi adaylığını savunduğu açıklamasında Conway, ‘‘Dürüst olmak gerekirse cinsel saldırı, cinsel taciz ve tecavüz kurbanlarını çok iyi anlayabiliyorum’’ dedi.

Conway ‘‘Ben de bir cinsel saldırı kurbanıyım’’ dedi.

Conway ve Beyaz Saray, Reuters haber ajansının Conway’in açıklamasına yönelik yorum talebineyse yanıt vermedi.

Brett Kavanaugh hakkındaki iddialar yargıcın Anayasa Mahkemesi adaylığını çıkmaza sokunca Senato Adalet Komisyonu Başkan Trump’tan FBI tarafından soruşturma başlatılması için talimat vermesini istemişti. Senato’da Kavanaugh’nun adaylığının onaylanmasında kilit öneme sahip bazı Cumhuriyetçi senatörler yargıç hakkında resmi soruşturma başlatılmasını istiyordu.

Senato Adalet Komisyonu’nda yer alan Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake’in bir haftalık FBI soruşturmasının Senato’daki nihai oylamadan önce olmasının daha iyi olacağı yönündeki açıklaması soruşturma sürecinin başlamasını sağlamıştı.

Flake’in açıklamasının ardından Senato Adalet Komisyonu Başkan Donald Trump’tan Kavanaugh’ya yönelik suçlmalarla ilgili soruşturma açılmasını talimatı vermesini istemiş, Trump da bu yönde emir vermişti.

Kavanaugh’yu suçlayan kadınlardan biri olan Christine Blasey Ford, Senato’da düzenlenen bir oturumda Kavnaugh’nun 1980’lerde her ikisinin de lise öğrencisi oldukları sırada bir ev partisinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna dair iddialarını ayrıntılı olarak dile getirmişti.

Ford’un ardından iki kadın daha Kavanaugh ile ilgili benzer iddialarda bulunmuştu.

Conway Pazar günü yaptığı açıklamada kurbanların öfkesinin saldırıların failleri yerine Kavanaugh’nun cumhuriyteçi destekçilerine yöneldiğini ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

‘‘Bu, Me Too hareketinin bir parçası değil’’ diyen Conway, ‘‘bu saf partici siyaset’’ diye konuştu.

2017’de sosyal medyada ortaya çıkan Me Too etiketi, özellikle iş yerinde cinsel tacizin yaygınlığını göstermek için kullanılmaya başlandı. Daha sonra yapımcı Harvey Weinstein’e yönelik cinsel taciz suçlamaları ve Hollywood’daki birçok taciz vakasının zincirleme şekilde ortaya çıkmasıyla yüksek profilli kişiler tarafından da sıkça kullanılan etiket, kadınların taciz karşısında seslerini çıkartmasını destekleyen bir akımın etiketi haline geldi.

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