HABER

İtiraf ABD yönetiminden geldi: Ben de tacize uğradım

01.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway, kendisinin de cinsel saldırı kurbanı olduğunu söyledi ve bu tür deneyimler yaşayan kadınların seslerinin duyulması gerektiğini kaydetti.

İtiraf ABD yönetiminden geldi: Ben de tacize uğradım

Başkan Donald Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway, kendisinin de cinsel saldırı kurbanı olduğunu söyledi ve bu tür deneyimler yaşayan kadınların seslerinin duyulması gerektiğini kaydetti.

CNN televizyonuna cinsel tacizle suçlanan yargıç Brett Kavanaugh’nun Anayasa Mahkemesi adaylığını savunduğu açıklamasında Conway, ‘‘Dürüst olmak gerekirse cinsel saldırı, cinsel taciz ve tecavüz kurbanlarını çok iyi anlayabiliyorum’’ dedi.

Conway ‘‘Ben de bir cinsel saldırı kurbanıyım’’ dedi.

Conway ve Beyaz Saray, Reuters haber ajansının Conway’in açıklamasına yönelik yorum talebineyse yanıt vermedi.

Brett Kavanaugh hakkındaki iddialar yargıcın Anayasa Mahkemesi adaylığını çıkmaza sokunca Senato Adalet Komisyonu Başkan Trump’tan FBI tarafından soruşturma başlatılması için talimat vermesini istemişti. Senato’da Kavanaugh’nun adaylığının onaylanmasında kilit öneme sahip bazı Cumhuriyetçi senatörler yargıç hakkında resmi soruşturma başlatılmasını istiyordu.

Senato Adalet Komisyonu’nda yer alan Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake’in bir haftalık FBI soruşturmasının Senato’daki nihai oylamadan önce olmasının daha iyi olacağı yönündeki açıklaması soruşturma sürecinin başlamasını sağlamıştı.

Flake’in açıklamasının ardından Senato Adalet Komisyonu Başkan Donald Trump’tan Kavanaugh’ya yönelik suçlmalarla ilgili soruşturma açılmasını talimatı vermesini istemiş, Trump da bu yönde emir vermişti.

Kavanaugh’yu suçlayan kadınlardan biri olan Christine Blasey Ford, Senato’da düzenlenen bir oturumda Kavnaugh’nun 1980’lerde her ikisinin de lise öğrencisi oldukları sırada bir ev partisinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna dair iddialarını ayrıntılı olarak dile getirmişti.

Ford’un ardından iki kadın daha Kavanaugh ile ilgili benzer iddialarda bulunmuştu.

Conway Pazar günü yaptığı açıklamada kurbanların öfkesinin saldırıların failleri yerine Kavanaugh’nun cumhuriyteçi destekçilerine yöneldiğini ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

‘‘Bu, Me Too hareketinin bir parçası değil’’ diyen Conway, ‘‘bu saf partici siyaset’’ diye konuştu.

2017’de sosyal medyada ortaya çıkan Me Too etiketi, özellikle iş yerinde cinsel tacizin yaygınlığını göstermek için kullanılmaya başlandı. Daha sonra yapımcı Harvey Weinstein’e yönelik cinsel taciz suçlamaları ve Hollywood’daki birçok taciz vakasının zincirleme şekilde ortaya çıkmasıyla yüksek profilli kişiler tarafından da sıkça kullanılan etiket, kadınların taciz karşısında seslerini çıkartmasını destekleyen bir akımın etiketi haline geldi.

PARTNERYıllar önce ayakkabı satarkenYıllar önce ayakkabı satarken
Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silindiTsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silindi
Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtıAlman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kellyanne Conway Donald Trump cinsel taciz Beyaz Saray

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan EDHO'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan EDHO'da

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

İstanbul'un sokaklarında vale işgali! Araçları haczedenler var

İstanbul'un sokaklarında vale işgali! Araçları haczedenler var

İlginizi Çekebilir

Sapık böyle yakalandı! 6 yaşındaki kızı tuvalete götürüp...

Sapık böyle yakalandı! 6 yaşındaki kızı tuvalete götürüp...

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD savaş gemisi 'yasak deniz'e girdi!

ABD savaş gemisi 'yasak deniz'e girdi!

Suriye'den yeşil ışık: Türkiye halleder

Suriye'den yeşil ışık: Türkiye halleder

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silindi

Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silindi

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Rusların akılalmaz kurnazlığı! Otopark parasını ödememek için...

Rusların akılalmaz kurnazlığı! Otopark parasını ödememek için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.