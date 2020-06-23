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Dikkatleri Üzerinize Çekin: Cool Görünmenin Püf Noktaları

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünya yerinden oynarken, insanlar telaşla bir o yana bir bu yana koştururken bir köşede sanki hiçbir şey olmamış gibi güneş gözlüklerini bile çıkarma gereği duymadan kahvesini yudumlayan kişi midir cool? Herkes tarafından kabul gören bu genel kanı aslında yanlış sayılmaz. Cool olmak çok eski zamanlarda Afrika da ortaya çıkmış bir tavırdır.

Dikkatleri Üzerinize Çekin: Cool Görünmenin Püf Noktaları

Dünya yerinden oynarken, insanlar telaşla bir o yana bir bu yana koştururken bir köşede sanki hiçbir şey olmamış gibi güneş gözlüklerini bile çıkarma gereği duymadan kahvesini yudumlayan kişi midir cool? Herkes tarafından kabul gören bu genel kanı aslında yanlış sayılmaz. Cool olmak çok eski zamanlarda Afrika da ortaya çıkmış bir tavırdır. Afrika'da mahkumların, yapılan haksızlıklara ve baskılara bariz bir şekilde isyan etmek yerine hiçbir şey olmamış gibi davranarak otoriteyi hiçe saydıkları bir akım olarak ortaya çıkan ''cool olmak'' köle ticareti ile Batı'ya, oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Yani aslında tam olarak sanıldığı gibi bir kavram olan cool olmak birçok insanın ulaşmaya çalıştığı bir tavır bütünlüğüdür.

Nasıl Cool Görünülür?

1. Sessiz kalın

gizemli kadın

Sadece gerektiği kadar hatta gerektiğinden bile az konuşmak cool olmanın en önemli kriterlerinden biridir. Az konuşmak size esrarengiz bir hava katar ve insanlarda size karşı bir merak oluşmasına neden olur. Bu, meraklarını gidermek isteyen insanların gözlerinin sürekli sizin üzerinizde olmasına sağlayacaktır.

2. Kendinize güvenin

öz güvenli kadın

Kendinize güvenmeniz, her ne olursa olsun olaylara ben hallederim diye yaklaşmanız insanlar üzerinde her şeyin altından kalkabilecek, hiçbir şey karşısında yılmayacak bir insan olduğunuz izlenimi oluşturur. Bu izlenim sayesinde insanlar size güven duyacak ve sizin erişilmez bir yerde olduğunuzu düşüneceklerdir.

3. Etkilenmeyin ya da belli etmeyin

kadın

En ufak bir şaşırtıcı durum karşısında bile hemen göz bebekleriniz büyüyorsa ve şaşkınlığınızı gizleyemiyorsanız cool olmak ile aranıza kocaman bir engel var demektir. Cool görünmek için ne olursa olsun şaşırmamalı veya şaşırdığınızı belli etmemelisiniz. Olaylardan kolay kolay etkilenmeyen bir insan olmanız, insanların istem dışı bile olsa sizi etkilemeye çalışmalarına ve sürekli ilgi odağı olmanıza neden olur.

4. Sanatla ve müzikle ilgilenin

müzik dinleyen kadın

İnsanların genellikle sıkıcı bulduğu veya her nedense ilgilenmek için vakit bulamadığı sanata ve müziğe gereken ilgiyi gösterin. Bu konularla ilgili olmanız sizi sıradan insanlardan anında ayrıştıracaktır. İnsanlara bu konular hakkında kısa ve sıkıcı olmayan konuşmalar yapmayı da ihmal etmeyin.

5. Kendi konuşma stilinizi yaratın

konuşan kadın

Kültürlü ve bilgili olduğunuzu göstermek için kelimelerinizden bilgi ve kültürün adeta bir ırmak gibi akmasını sağlamanız gerekir. Bu konuşma stili ilgili olduğunuz alanlardan terimler barındırmalı ki insanlar sizin ne kadar cool olduğunuzu şıp diye anlasın.

6. Kendi giyim tarzınızı oluşturun

şık kadın

Cool olmak için modayı takip etmek hemen herkesin başvurduğu ilk yol. Fakat işin aslı modayı takip etmek değil modanın sizi takip etmesini sağlamak. Tamamen farklı bir şekilde giyim tarzınızı oluşturun ama sakın cool giyinmek adına komik duruma düşecek kadar da abartmayın.

7. Dış görünüşe ve temizliğe önem verin

güzel kadın

Dış görüş ile insanları etkilemek için sadece iyi giyinmek yeterli değil maalesef. Cool olmanın yolları arasında tırnak temizliğinden saç modeline kadar birçok etken daha var. Cool görünmek için doğuştan çok güzel veya çok yakışıklı olmaya gerek yok. İnsanların size baktığında ilk andan itibaren sizin temiz, bakımlı ve giyinmeyi iyi bilen biri olduğunuz izlenimini yaratabilmeniz doğuştan sahip olmadığınız birçok eksikliğin farkını kapatabilir.

8. Kuralları biraz esnetin

motorcu kadın

Tüm kurallara uyarak etrafa karşı korkak bir izlenim yaratmak cool olmak isteyenlerin en son yaşamak isteyeceği gelişmedir. Kuralları hiçe sayarak cesaretinizi göstermeniz insanların sizin korkusuz biri olduğunuzu düşünmesini sağlayacaktır. Fakat korkusuz olmak adına bazı şeyleri abartıp aptal durumuna düşmemeye de dikkat etmek lazım.

9. Az gülün

gülen kadın

Her komik olay karşısında kahkahalarıyla ortamın sesini bastıran kişi olmayın. Ancak bundan somurtkan bir insan olmanız gerektiğini sonucunu da çıkarmayın. Yeri geldiğinde öyle bir gülümseyin ki insanlar o gülümsemeye tekrar şahit olabilmek için birbirleri ile yarışır duruma gelsinler.

10. Bazen gözden kaybolun

esrarengiz kadın

Ara sıra insanlardan uzaklaşın, telefonunuzu kapatın, inzivaya çekilin ama ne yaparsanız yapın bir süre ortalıkta gözükmeyip insanların sizi merak etmesini sağlayın. Nereye gitti, ne yapıyor gibi sorular insanların akıllarında dolaştıkça sizin esrarengizliğinize esrarengizlik katılacak ve insanların gözünde tam bir cool olacaksınız.

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