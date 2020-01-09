Cooler Master CES 2020'de Yeni Ürünlerini Tanıttı

Kulaklık
MH630 PC, konsol ve mobil oyunlar ile uyumluluk için 3.5 mm ses jackına sahip temel model.
MH650, 7.1 Surround ses ve RGB aydınlatma ile PC ve konsol oyunları için USB bağlantı arayüzü ile geliyor.
MH670, gecikmesiz, sanal 7.1 surround ses için değiştirilebilir 3,5 mm veya 2,4 GHz kablosuz özelliğine sahip.
Oyuncu faresi
MM831, Qi kablosuz şarj ile gelen kablosuz bir oyuncu faresi. MM831, oyunculara kablolu mod veya iki farklı kablosuz işlevsellik sunuyor; gecikmesiz 2.4 Ghz kablosuz veya Bluetooth bağlantısı. MM831 ayrıca 32.000 DPI’a kadar ayarlanabilir Pixart Optik sensöre, PBT tuşlara, Omron anahtarlara ve 4 bölgeli LED aydınlatmaya sahip.
Kasa
MasterBox TD500 Mesh Siyah ve Beyaz model kasaları kontur ve form aracılığıyla özel olarak oluşturulmuş sistemler için ideal. TD500, temperli camlı yan panel, ızgaralı ön panel, adreslenebilir RGB aydınlatma ve polygonal tasarım ile geliyor.
MasterBox 311L ARGB & 320L ARGB
MasterBox MB311L ARGB yüksek hava akışına sahip bir Micro-ATX bilgisayar kasası. Kasanın ön paneli hava akışı için mesh ile tasarlanmış. Yerleşik olarak 2 adet ARGB fan ile birlikte geliyor.
MasterBox MB320L ARGB yüksek hava akışına sahip bir Micro-ATX bilgisayar kasası. Ön paneli hem görsellik hem hava akışı için tasarlanmış. İki yanda bulunan ızgaralı petek tasarımı hava akışı sağlarken, ortada bulunan karartılmış akrilik panel, 2 adet ARGB fanın görünmesini sağlıyor.
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Soğutucu
G200P
MasterAir G200P küçük form faktörlü kasalar ve kompakt PC yapıları için tasarlanmış 39.4 mm’lik düşük profilli bir CPU soğutucusu. G200P, yukarıdan aşağıya doğru yönlenen soğutmayı arttırmak için 92 mm PWM fan ile geliyor.
Hyper 212 EVO (Versiyon 2)
Hyper 212 EVO amiral gemisi soğutucusuna gelen güncelleme. Hyper 212 EVO, güncellenmiş montaj bracket sistemine ve SickleFlow (ver2) fanlara sahip.
MasterFan MF120 Halo
MasterFan MF120 Halo, CPU ve kasalar için ideal bir çözüm. MF120 Halo, çoklu katman gürültü azaltma teknolojisi ile geliyor. Çift Döngü Adresli RGB Aydınlatma özelliğine sahip MF120 Halo, yüksek basınçlı hava akışı sağlıyor.
SickleFlow 120 Serisi (Versiyon 2)
Yeniden geliştirilen SickleFlow 120 kasa fanı serisinde, optimize edilmiş sessiz performans ve yenilenmiş fan yatağı çerçevesi bulunuyor. Fanlar ışıksız, LED (Kırmızı, Mavi), RGB ve ARGB olarak satışa sunulacak.
MasterLiquid ML120L/240L (Lite – Versiyon 2)
MasterLiquid ML120L ve 240L (Versiyon 2), popüler MasterLiquid Lite serisinin yenilenmiş tasarıma sahip hali. 3. nesil çift odacıklı pompa, genişletilmiş radyatör yüzey alanına sahip. Yeni ML120L ve ML240L modelleri optimize performans sunarken, yeni tasarıma sahip SickleFlow 120RGB fanlarını içerecek.
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PSU
SFX Gold (550/650/750/850W)
80 Plus Gold sertifikasına sahip SFX Gold, küçük form faktörlü bilgisayarlar için tasarlanmış bir PSU. PSU, SFX kategorisinde 850W güç değerini destekleyen ilk PSU olacak. Ürün, 80 mm FDB fan ile geliyor. Ayrıca 10 yıl garantili olacak.
V Gold Versiyon 2 (550/650/750/850W)
Yenilenmiş tasarımı ile düz beyaz renkte sunulan yeni V Gold serisi 80 Plus Gold sertifikasına sahip. PSU’nun en yeni oyun anakartlarını desteklemesini sağlayan iki CPU(2x8) bağlantısı içeriyor. PSU ayrıca içinde bulunan sıralı konektörlerle dalgalanmaları engelliyor.
V Bronze (550/650/750W)
80 Plus Bronz sertifikaya sahip V Bronze, normal çalışma koşullarında %85 verimlilik garanti ediyor. PSU, %40 fansız moda sahip ve güç kaynağı %40 yüke ulaşıncaya kadar fanı devre dışı bırakır. Güncellenmiş fan yatağına sahip FDB fan ve düz siyah kablolara sahip olarak geliyor.
Monitörler
Cooler Master GM27-CF 27” kavisli oyuncu monitörü, FreeSync ile üretilmiş. Monitör, 165 Hz’lik yenileme hızına ve 1 ms’e kadar tepki süresine sahip. FHD 1920x1080 çözünürlüğe sahip VA panel, geniş renk gamı ve ince çerçeveye sahip GM27-CF oyunculara hitap ediyor.
Cooler Master GM34-CW 34” kavisli oyuncu mönitörü, WQHD 3440x1440 çözünürlüğe sahip VA panel kullanıyor. DisplayHDR400 tarafından desteklenen 144 Hz yenileme hızına ve 1 ms tepki süresine sahip. Geniş monitör, ayarlanabilir stand ve düşük mavı ışık görüntüleme modu ile göz yorgunluğunu da önlüyor.
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