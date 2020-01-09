Cooler Master CES 2020'de Yeni Ürünlerini Tanıttı

Kulaklık

MH630 PC, konsol ve mobil oyunlar ile uyumluluk için 3.5 mm ses jackına sahip temel model.

MH650, 7.1 Surround ses ve RGB aydınlatma ile PC ve konsol oyunları için USB bağlantı arayüzü ile geliyor.

MH670, gecikmesiz, sanal 7.1 surround ses için değiştirilebilir 3,5 mm veya 2,4 GHz kablosuz özelliğine sahip.

Oyuncu faresi

MM831, Qi kablosuz şarj ile gelen kablosuz bir oyuncu faresi. MM831, oyunculara kablolu mod veya iki farklı kablosuz işlevsellik sunuyor; gecikmesiz 2.4 Ghz kablosuz veya Bluetooth bağlantısı. MM831 ayrıca 32.000 DPI’a kadar ayarlanabilir Pixart Optik sensöre, PBT tuşlara, Omron anahtarlara ve 4 bölgeli LED aydınlatmaya sahip.

Kasa

MasterBox TD500 Mesh Siyah ve Beyaz model kasaları kontur ve form aracılığıyla özel olarak oluşturulmuş sistemler için ideal. TD500, temperli camlı yan panel, ızgaralı ön panel, adreslenebilir RGB aydınlatma ve polygonal tasarım ile geliyor.

MasterBox 311L ARGB & 320L ARGB



MasterBox MB311L ARGB yüksek hava akışına sahip bir Micro-ATX bilgisayar kasası. Kasanın ön paneli hava akışı için mesh ile tasarlanmış. Yerleşik olarak 2 adet ARGB fan ile birlikte geliyor.