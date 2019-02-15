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"Cooperative Resolve-2019" tatbikatı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Katar, Pakistan, Romanya ve Sudan'ın katıldığı "Cooperative Resolve-2019" Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'nda kara kuvvetleri unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Cooperative Resolve-2019" Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Cooperative Resolve-2019" Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı, Kara Kuvvetleri Tatbikat Kontrol Merkez Komutanlığı koordinatörlüğünde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait birlik ve unsurlara ilave olarak ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Katar, Pakistan ve Sudan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla çok uluslu olarak yürütülüyor.

Tatbikat ile katılımcı ülkelerin kara kuvvetleri unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, personeli bir sistem içinde eğiterek muhtemel bir barışı destekleme harekatının icrasına imkan sağlamak amaçlanıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından 94, ABD'den 32, Azerbaycan'dan 3, Gürcistan'dan 5, Katar'dan 5, Pakistan'dan 2, Romanya'dan bir, Sudan'dan 10 ve Güneydoğu Avrupa Tugay Komutanlığı (SEEBRIG) karargahından iki olmak üzere toplam 154 personelin görev aldığı tatbikata ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, BM Türkiye Temsilciliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Havelsan, Aselsan, Kızılay Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü temsilcileri de katılıyor.

7 Şubat'ta başlayan tatbikat 23 Şubat'a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cooperative Resolve-2019 TSK

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