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Çöp arabası binaya çarptı, temizlik işçisi altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 08:27 | Son Güncelleme

Fatih Cibali Mahallesi’nde temizlik işçisi, konteynırın çöpleri boşaltmaya çalıştığı sırada hareket etmeye başlayan aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Fatih Cibali Mahallesi’nde temizlik işçisi, konteynırın çöpleri boşaltmaya çalıştığı sırada hareket etmeye başlayan aracın altında kalarak ağır yaralandı. Kontrolden çıkan çöp arabasının sokaktaki bir binanın dış duvarına çarpması sonucu vatandaşlar panik yaşadı.
Olay, saat 07.15 sularında Fatih Cibali Mahallesi Cibali Mescidi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait çöp arabası, sokakta bulunan konteynırdaki çöpleri almak için yanaştı. Gürol Köseoğlu isimli temizlik işçisi konteynırı boşaltmaya çalıştığı sırada, çöp arabası bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Köseoğlu ise dengesini kaybederek aracın altında kalırken, araç sokakta bulunan binanın dış duvarına çarparak durabildi.
Arkadaşlarının arabanın altında kaldığını gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil servise bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Köseoğlu’nu bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Temizlik işçisi Gürol Köseoğlu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Binanın dış duvarına çarpan araç ise kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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