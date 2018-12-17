Çöp atmaya bile makyajlı çıkıyordu, bir hafta boyunca makyajsız gezdi! Bakın neler yaşadı

Şu anda hayatında bir erkek yok Emily'nin ancak, sevgilileri onu daha önce hiç makyajsız görmemiş. Emily bu durumu şöyle anlatıyor:''Şu an hayatımda hiç erkek yok ama geçmişte yüzümü hazır hale getirmek için onlardan önce ayağa kalkıp makyajımı yapıyordum. Sanırım makyajım olmadan çirkin görüneceğimi düşünüyordum. 9 ve 5 yaşlarında iki kızım var ve onların dahi makyaj seti var. Bu aşamada makyaj alışkanlığımın ne kadar sağlıklı olduğunu sorgulamaya başladım. Ve çocuklara benlik saygısını öğretmenin makyaj olmadığını öğretmek durumundayım. Ve tabii ki kendime de. Makyaj benim zırhım gibi. Onsuz kendimi güvende hissedebiliyor muyum bilmiyorum ama öğrenmenin zamanı geldi'' diye konuşuyor.

İlk makyaj yapmaya başladğında 14 yaşında olan makyaj bağımlısı kadın, makyajsız olmanın hayatına nasıl bir etkisi olacağını test etmek için 1 hafta boyunca makyajsız dolaştı.

PAZARTESİ

Çok yoğun bir haftasonu geçirdikten sonra, aynaya bakmak için yorgun ve korkmuş hissediyorum. Gördüğüm tek şey, yüzümdeki akne. İğrenç. Kendimi daha iyi hissetmek için bugün yapabileceğim hiçbir şey olmadığını farkettim. Genellikle makyajımı yapmadan önce sadece birkaç dakikalığına çıplak yüzüme bakmam gerekiyor. Ama bugün sadece temizledim ve nemlendirdim. Kızları okula bırakmama daha 40 dakikanın olduğunu gördüm.

Bu, her sabah ne kadar zaman harcadığımı gösteriyor, onlara eşlik edip kalvalltı yaptım. Sohbet etmek çok güzeldi. Ve bana ço güzel göründüğümü söylediler. Ancak kızları okula bıraktığımda arkadaşlarım hasta olup olmadığımı sordular. Koşarak eve gidip saklanmak istedim.

SALI

İşten çıkıp arkadaşlarımla alışverişe gittim. Tüm aynalar beni solgun gösteriyordu ve tezgahtarların yüzüme bakışları 'hasta' düşüncesi mutsuz ediyor. Makyaj kendim hakkında hissettiklerim üzerinde çok fazla etkiye sahip.

ÇARŞAMBA

Dün gece makyaj yapmayı düşündüm. Komik gelebilir ama bir sigara bağımlısı gibiydim. Görünüşümün şeklini almasından duyduğum memnuniyeti özlüyorum. Ayrıca doğal olmanın elbiseyi nasıl etkilediğimi etkilediğini fark ettim. Koyu renkler ve muhafazakar kıyafetler seçiyorum çünkü insanların beni fark etmesini istemiyorum. Bugün işe dönüyorum ve ofise girerken kalbim yarışıyor. Eminim meslektaşlarım hasta olup olmadığımı soracaktır, ama hiç kimse bir şey söylemedi. Kibar mı davranıyorlardı yoksa göremeyecek kadar meşguller miydi? Ya da gerçekten iyi görünüyordum...