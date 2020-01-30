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  4. Çöp boşaltırken fenalaşan 2 işçi ve şoför tedaviye alındı

Çöp boşaltırken fenalaşan 2 işçi ve şoför tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 temizlik işçisi ve sürücü, çöp toplama kamyonuna konteynerden çöp boşalttıkları sırada fenalaştı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 temizlik işçisi ve sürücü, çöp toplama kamyonuna konteynerden çöp boşalttıkları sırada fenalaştı. Hastanede tedaviye alınan işçiler ile sürücünün kimyasal maddeden zehirlendiği tahmin ediliyor.
Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde dün gece belediyeye ait kamyonla çöp toplayan temizlik işçileri Mehmet Özel ve Mahmut Şahin ile araç sürücüsü Hakkı Aslan, araca konteynerden çöp boşalttıkları sırada fenalaştı. Kimyasal maddeden zehirlendiği tahmin edilen iki işçi ve araç şoförü, çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İşçiler ve şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
AFAD ekibi, incelemek üzere çöp konteynerinden örnek aldı.

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