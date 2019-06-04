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Çöp depolama alanı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 05:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Diyarbakır karayolu 5. kilometresinde bulunan katı atık depolama alanında çıkan yangın bölgede paniğe sebep oldu.

Çöp depolama alanı alev alev yandı

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın otların tutuşması ile kara yoluna yaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Siverek Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün müdahalesi ile çevrede bulunan ekili arazilere sıçramadan yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığını dile getiren Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, şunları söyledi: "Selimpınar mahallesi yakınlarındaki katı atık depolama alanında çıkan yangına şu an Siverek Belediyesi ve AFAD Müdürlüğü ekipleriyle beraber müdahale yapılıyor. Büyükşehir belediye başkanımız ve Siverek Belediye başkanımızla yaptığımız istişare sonrasında depolama alanının çevresinde yapacağımız yangın yoluyla beraber ileri ki zamanlarda böyle bir durumla bir daha karşılaşmayacağız. Bu gece de bu önlemi almaya çalışıyoruz. Şanlıurfa’dan da ekiplerimiz şu an yola çıktı, burada ciddi anlamda yapılacak çalışmalar kırsal anlamda tarım arazilerini zarar vermeyecek hale getirilecektir."

Yangın ekiplerin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan olay yerine gelen Jandarma ekipleri, kara yolunda herhangi bir kaza yaşanmaması için trafiği kontrollü olarak sağladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa yangın

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