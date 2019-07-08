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Çöp diye attıkları poşetten uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 3 kişi, araziye çöp diye attıkları poşetten uyuşturucu çıkınca tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 3 kişi, polis noktası yakınındaki araziye çöp diye attıkları poşetten uyuşturucu çıkınca kovalamaca sonucu yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy kavşağında yapılan uygulamada durdurulmak istenen Ankara plakalı otomobildeki kişilerin panikle uzaklaşmaya çalıştığını gördü.

Ekiplerin takip ettiği araçtakiler, dışarı poşet attı, durdurulan otomobildeki S.T, Y.K.K. ve Ö.T. gözaltına alındı. Araçtakilerin, içinde çöp olduğunu söylediği poşette 2 kilo 570 gram esrar bulundu.

Otomobilde yapılan aramada da "fişek" tabir edilen satışa hazır 4 parça esrar, 3 uyuşturucu hap, sürücü S.T'nin ikametinde ise 10 av tüfeği fişeği ve 1 av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesine sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

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Kırşehir uyuşturucu

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