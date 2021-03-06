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Çöp dökme kavgasında 16 yaşındaki kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

06.03.2021 02:27 | Son Güncelleme:
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Çöp dökme kavgasında 16 yaşındaki kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde anne ve babaları misafirliğe gittiği sırada evdeki çöpü dökmeyen 16 yaşındaki kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldüren abi, kendini ihbar ederek polislere teslim oldu.Olay, saat 20.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Mürsel Uluç Mahallesi 938.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde anne ve babaları misafirliğe gittiği sırada evdeki çöpü dökmeyen 16 yaşındaki kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldüren abi, kendini ihbar ederek polislere teslim oldu.
Olay, saat 20.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Mürsel Uluç Mahallesi 938. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne ve babaları misafirliğe giden 2 kardeşten Mustafa K. (20) küçük kardeşi Kenan K.’ya evdeki çöpü atmasını söyledi. Abisinin isteğini geri çeviren küçük kardeş ile abi bunun üzerine evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşi Kenan K.’yı göğüs bölgesinden 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.
Polisi arayarak kendisini ihbar etti
Kardeşinin aşırı kan kaybederek yerde hareketsiz yattığını gören Mustafa K., polisi arayarak kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Kenan K.’nın hayatını kaybettiğini tespit ederken polis ekipleri de katil zanlısı ağabeyi gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Hayatını kaybeden Kenan K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Şüpheli Mustafa K.’nın Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi olduğu ve hayatını kaybeden kardeşinin de 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Öte yandan durumu öğrenen anne ve baba olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ayrıca çocukların babasının Mustafa K. ile aynı üniversitede Kütüphane Daire Başkanı olduğu belirtildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Çöp dökme kavgasında 16 yaşındaki kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

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