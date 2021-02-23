Çöp ev alev alev yandı, anne ve kızı gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da çöp dolu bir gecekondu alev alev yandı. Yangında son anda kurtarılan anne ve kızı, evlerinin küle dönüşünü gözyaşlarıyla izledi. Yangında evin bitişiğindeki bir depo ile park halindeki araç da zarar gördü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi 1280 sokak üzerindeki tek katlı gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Zehra Arıkan ve kızı Filiz Arıkan’ın yaşadığı gecekonduda, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İçerisi gazete, naylon gibi çöp atıklarla dolu olduğu iddia edilen evi alevler bir anda sardı. Bu sırada evde bulunan anne ve kız mahalle sakinleri tarafından son anda dışarıya çıkarıldı. Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Gözyaşlarıyla izlediler

Yangında gecekondunun yanında bulunan ve içerisinde güvercinlerin de bulunduğu boş bir depo ile park halindeki bir araç da zarar gördü. Depoda bulunan güvercinler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne ve kızı evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlerken, itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu alevleri söndürebildi. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.