HABER

Çöp evde yaşayan anne ve zihinsel engelli kızı yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 03:36 | Son Güncelleme

Ankara’da maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı bedensel engelli oğlunu akrabasına bırakmak zorunda kalan ve çöp evde zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan Feranis Doğan, "Bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyorum" dedi.

Ankara’da maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı bedensel engelli oğlunu akrabasına bırakmak zorunda kalan ve çöp evde zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan Feranis Doğan, "Bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyorum" dedi. Aileye gıda ve eşya yardımında bulunan Pursaklar Ülkü Ocakları üyeleri ise ailenin rehabiliteye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
Ankara’nın Altındağ ilçesi Karakum Mahallesi’nde eşinden 10 yıl önce boşanan ve maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı bakamadığı için bedensel engelli oğlunu akrabasına bırakmak zorunda kalan Feranis Doğan, engelli kızıyla birlikte nefes almakta güçlü çekilen çöp evde yaşıyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan Doğan, zihinsel engelli kızı Bahar’ın çöpleri eve getirmesini engelleyemediğini belirterek, "Yardım edecek kimsem yok, evimin içini gördünüz. İçeride çöp birikmesi Bahar’ın yüzünden. Çöp konteynerlerinden, sağdan soldan topladıklarını eve getiriyor. Bu durumun önüne geçemiyorum. Bana el uzatsınlar, maaşım yok. Zatürre hastasıyım, yatacak yerim dahi yok" ifadelerini kullandı.
Çöp dolu evde zor şartlar altında yaşayan Feranis Doğan ve kızına Pursaklar Ülkü Ocakları yardım eli uzattı. Evin tespit edilmesine öncülük eden Pursaklar Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Karabektaş, "Yardım etmeye geldiğimizde gördük ki gıda yardımından çok insani bir rehabiliteye ihtiyaçları var. Devletimizin bu konuda yardımlarını bekliyoruz. Aile çok zor durumda. Bir şekilde bu duruma el atılması gerekiyor. İçerideki yaşam kalitesinden dolayı ailenin burada yaşamayacaklarını gördük” ifadelerini kullandı.
Pursaklar Ülkü Ocakları yöneticisi Mehmet Ali Aygün ise, ailenin getirilen mobilya ve gıda yardımının ötesinde psikolojik rehabiliteye ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, “Burada insanların barınabileceği, hayatlarını sürdürebileceği yaşam koşulları yetersiz. İçeride oturulabilecek durum yok, içler acısı haldeler. Devletimizin buna el atmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

PARTNERKüresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?
DNA testiyle babası olduğunu kanıtladığı oğlunu istiyorDNA testiyle babası olduğunu kanıtladığı oğlunu istiyor
Antalya'da hortum ve yağışın zararı büyük (2)Antalya'da hortum ve yağışın zararı büyük (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Ameliyatın ardından odasında dinleniyordu! Doktor ölü bulundu

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı! Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.