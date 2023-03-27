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Çöp evde yaşayan kadın, polislere böyle yalvardı: "Ben sağlık istemiyorum, ölmek istiyorum"

27.03.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 70 yaşındaki Nahide Gönültaş'ın yaşadığı evden sinek ve pis koku yayılması üzerine adrese gelen polis ekipleri çöp ev ile karşılaştı. Gönültaş'ın kendisini evden çıkarmak için ikna etmeye çalışan polis ekipleriyle diyaloğu ise duyanları şaşırttı. Polisten belediye ekiplerine haber vermemesini isteyen kadın, “Ben sağlık istemiyorum, ölmek istiyorum” dedi. İşte olayın detayları...

Çöp evde yaşayan kadın, polislere böyle yalvardı: "Ben sağlık istemiyorum, ölmek istiyorum"

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak'ta yaşayan Nahide Gönültaş'tan (70) haber alınamaması ve evinden kokular yayılması üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaşlı kadının yaşadığı eve gelen polis ekipleri kapıyı çaldı. Nahide Gönültaş'ın kapıyı açmasıyla birlikte ikametin çöp ev olduğu anlaşıldı. Kadını evden çıkarmak için ikna etmeye çalışan polis ekipleriyle diyaloğu ise duyanları şaşırttı.

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"BEN SAĞLIK İSTEMİYORUM, ÖLMEK İSTİYORUM"

Evin temizliğini bir yakınıyla birlikte kendisinin yapacağını ve polisten belediyeye haber vermemesini isteyen kadın, “Dayımın kızı temizliğe gelecek, belediyeye ne olur söylemeyin. Ben bacaklarım ağrıdığı için yapamıyorum. Ben sağlık istemiyorum, ölmek istiyorum. Belediye her şeyimi tutup atıyor, üzerime giyecek bir şeyim kalmadı” dedi.

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“BİZ İÇERİYİ GÖRDÜK, REZALET”

Gönültaş'ın komşusu Nezaket Dumlu, evden şiddetli koku ve sinek yayıldığını belirterek, “Evden kokular geliyor. Kocaman sinekler bahçeye doğru uçuyor. Rahatsız oluyoruz. Gece eve el arabasıyla bir şeyler getiriyor. Soruyoruz, ‘marketten geliyorum, markete gidiyorum' diyor. Kapı açılınca acayip koku oluyor. Ben kaç kere uyardım. Bir de buraya bir şey yığıyor neyse artık ıslanıp nem yapıyor. Benim evime de rutubet yapmış. Bize koku yok diyor. Kendisi alışmış. Biz içeriyi gördük rezalet, çöp yuvası” ifadelerini kullandı.

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HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, kadının kontrollerinin yapılması için durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Gönültaş'ı ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürdü. Evle ilgili tutanak hazırlayan polis, durumu ilgili belediyeye bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir çöp ev

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