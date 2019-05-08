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Çöp fabrikası projesi iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi projesinden vazgeçildi.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi projesinden vazgeçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Denetim Genel Müdürlüğü'nce belediyenin talebi üzerine ÇED süreci sonlandırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Ayvazca mevkisinde Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi yapılması planlanırken, geçen yıl birçok sivil toplum kuruluşu tarafından 20 hektarlık bölgede yaklaşık 20 bin ağacın kesilecek olması nedeniyle projenin yapımına karşı çıkıldı. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce projenin yapımından vazgeçildi. Belediye tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Denetim Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıyla projenin tasfiye edilmesine ait iş ve işlemlerin yürütülmesi talep edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Denetim Genel Müdürlüğü, belediyenin talebi üzerine ÇED sürecini sonlandırdı. Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası eski Başkanı ve yüksek çevre mühendisi Sait Ağdacı, projenin sonlandırılmasıyla ilgili, "Bu işin yerinde ayrıştırma olmadan olamayacağını her şeyi aynı kazanda yakmanın mümkün olmadığını yıllarca dile getirdik. Yapılacak bütün masrafların beyhude olduğunu anlatmaya çalıştık. Bunu sürekli basın açıklamalarında dile getirdik. Geç de olsa güzel bir şey. Birtakım faaliyetler vardı o bölgede. Orayı ya Kuzey Marmara yolu betonlama maksadıyla kullanacaklar ya da kaldıracaklar. Bu bizim zaferimiz" diye konuştu.

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