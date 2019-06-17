Çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çöp kamyonunun devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kaş'a bağlı Ağullu Mahallesi'nde meydana geldi. Kaş Belediyesi'ne ait Ramazan Sarıkaya'nın kullandığı 07 AFB 985 plakalı çöp kamyonu, virajı alamayarak devrildi. Ters dönen çöp kamyonundaki sürücü Ramazan Sarıkaya ve belediye işçileri Mustafa Özlü ve Mustafa Coşar yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 3 yaralı, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan sürücü Ramazan Sarıkaya, Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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