HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çöp kamyonu, ekiplerden kaçan otomobili durdurmak için yolu kapattı

Çöp kamyonu, ekiplerden kaçan otomobili durdurmak için yolu kapattı

30.11.2020 01:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de devriye gezen uzman ekipleri gören 2 kişi, ceza almamak için otomobil ile kaçmaya çalışırken yolu kapatan çöp kamyonuna takıldı.Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’nde görevli uzman ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Kırıkkale’de devriye gezen uzman ekipleri gören 2 kişi, ceza almamak için otomobil ile kaçmaya çalışırken yolu kapatan çöp kamyonuna takıldı.
Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’nde görevli uzman ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde uzman ekiplerden kaçan 2 kişinin otomobil ile kaçışına izin vermeyen çöp kamyonu yolu kapattı. Koşarak otomobilin yanına giden jandarma ekipleri, 2 kişiyi araçtan indirerek belgelerini kontrol etti. Belgeleri tam olan sürücü ceza almadan kurtulurken, arkadaşı ise kısıtlamaya uymadığından dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası aldı.
Sürücü ve yayalar üzerinde denetimlerini gece boyunca sürdüren ekipler, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir bankamatikten para çekerken tespit edilen 2 kişiye kısıtlama ihlalinden dolayı toplam da 6 bin 300 lira ceza uyguladı. Bir cadde de araca binerken ekiplere yakalanan 16 yaşındaki bir çocuk ile dayısına 3 bin 150’şer lira idari para cezası verildi.
Yine denetimler sırasında kamyonla kaçmaya çalışan bir kişi, uzman ekiplerce yol kapatılarak durduruldu. Pazarcı olduğunu iddia eden sürücü, belge gösteremeyince ceza almaktan kurtulamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damat, kayınpederini baklavayla zehirlediDamat, kayınpederini baklavayla zehirledi
Aydın'da tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladıAydın'da tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı
İşte Aralık ayı hacamat günleri!İşte Aralık ayı hacamat günleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!

10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!

'Eş değiştirme' ilanı veren çift gözaltına alındı

'Eş değiştirme' ilanı veren çift gözaltına alındı

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Kasım koronavirüs tablosu

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta kısıtlamayı ihlal eden alkollü şahıs polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Elazığ'da engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Aydın'da tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı

Aydın'da tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı

Amasya’da ahşap ev alev alev yandı

Amasya’da ahşap ev alev alev yandı

Bursa'da kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada

Kısıtlama ve koronavirüsü unuttular! 13 kişi birbirine girdi

Adana'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.