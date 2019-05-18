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Çöp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 22:50 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çöp kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çöp kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergene- Çerkezköy yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Yaşar Gözüak yönetimindeki 59 PR 155 plakalı çöp kamyonu ile Erdal Aslan yönetimindeki 48 PM 043 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle çöp kamyonu devrilirken, sürücüler Yaşar Gözüak ve Erdal Aslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Devrilen kamyon nedeniyle Çerkezköy ilçesi yönüne yol kısa süre kapalı kaldı. Vinç yardımı ile devrilen kamyon kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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